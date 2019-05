Vysoká škola výtvarných umení oslavuje 70. výročie svojho založenia

Koncom mája a začiatkom júna sa bude konať festival Diplom 2019, ktorý zastrešuje všetky výstavy záverečných magisterských prác študentov.

Bratislava 20. mája (TASR) – Vysoká škola výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave oslavuje v tomto roku 70. výročie svojho založenia. Jej vznik sa viaže s dátumom 9. júna 1949. TASR o tom informovala PR manažérka VŠVU Barbora Komarová.



Pri tejto príležitosti organizuje vedenie vysokej školy viacero podujatí, ktoré by mali toto jubileum nielen pripomínať, ale zároveň tiež širokému publiku ukázať súčasnú podobu a fungovanie tejto najstaršej vzdelávacej inštitúcie umeleckého zamerania so špecializáciou na vizuálne umenie – výtvarné umenie, dizajn, architektúru a reštaurovanie na Slovensku. "Oslavovať sa začne koncom mája, a to otvorením Letného prieskumu pre verejnosť. Počas víkendu od 24. do 26. mája v troch budovách školy - na Hviezdoslavovom námestí, Drotárskej ceste a Koceľovej ulici - študenti jednotlivých ateliérov predstavia svoje práce vytvorené počas posledného semestra," priblížila Komarová. Ateliéry budú otvorené od 9.00 do 18.00 h.



Koncom mája a začiatkom júna sa bude konať festival Diplom 2019, ktorý zastrešuje všetky výstavy záverečných magisterských prác študentov, usporiadaných nielen na pôde samotnej školy, ale aj v rôznych galériách a inštitúciách v Bratislave. Verejné obhajoby diplomových prác budú 5. júna od 9.00 h.



Oslavy vyvrcholia v piatok 7. júna, keď sa uskutoční slávnostné odovzdávanie titulov doctor honoris causa, uvedenie nových publikácií, ako aj vernisáž výstavy prác študentov a absolventov školy. "Umelecká rada sa na svojom riadnom zasadnutí rozhodla udeliť najvyšší akademický titul doctor honoris causa dvom osobnostiam. Ide o šéfdizajnéra značky Rolls-Royce Jozefa Kabaňa a vedúcu oddelenia reštaurovania fotografie v Metropolitnom múzeu v New Yorku Noru Kennedy," uviedla Komarová.



V Galérii Umelka bude o 18.00 h otvorená výstava s názvom Y, ktorá predstaví vybrané práce študentov a absolventov školy za posledné štyri roky. Uvedené budú aj dve nové publikácie. Jednou z nich bude kniha Archívna správa o Vysokej škole výtvarných umení 1949 – 1989 od Ivy Dejovej. Druhá s názvom Take Care, koncipovaná kurátormi výstavy Y, bude obsahovať texty vybraných, generačne príbuzných teoretikov, umelcov či iných profesionálov z rôznych odborov.