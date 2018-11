Vysoké Tatry budú v pohybe aj počas jesenných a zimných mesiacov

Okrem Zimnej bežeckej série sa počas tretieho januárového víkendu uskutočnia aj ďalšie dve športové podujatia pre širokú verejnosť.

Vysoké Tatry 9. novembra (TASR) - Celoročná séria podujatí Tatry v pohybe pokračuje aj v jesenných a zimných mesiacoch. Pre milovníkov behu pripravili organizátori v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry a Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry už 7. ročník Zimnej bežeckej série. Peter Végh zo športového klubu SportTatry.sk informoval, že sériu odštartujú v sobotu (10.11.) pretekmi "Steeplechase" v Tatranskej Lomnici.



"Ako už samotný názov naznačuje, nebude to iba o behu. Na pretekárov čaká prekážková dráha v jazdeckom areáli v Tatranskej Lomnici. Beh si spestria o preskoky cez pevné prekážky," ozrejmil Végh s tým, že súťažiaci si zmerajú sily na trati dlhej sedem kilometrov v mužskej a štyri kilometre v ženskej kategórii. Steeplechase Run je prvým kolom bodovanej bežeckej série, ktorá pozostáva zo štyroch pretekov. Trasy a ich profily sú nastavené tak, aby čo najviac preverili všestrannosť pretekárov počas celej Zimnej bežeckej série.



"Siedmy ročník podujatia opätovne kombinuje behy v rôznych časoch a zaujímavých lokalitách regiónu Vysokých Tatier. Pretekári sa v druhom kole 10. decembra presunú do Štrby, kde ich čaká nočný beh okolo zaniknutej stredovekej osady Šoldov. Tretie kolo štartuje 12. januára 2019 pri východe slnka v areáli golfového rezortu Black Stork v Tatranskej Lomnici a vo štvrtom kole budú musieť účastníci absolvovať beh do vrchu z Tatranskej Polianky na Sliezsky dom, s celkovým prevýšením temer 700 metrov. V rámci finálového kola budú 9. februára vyhlásení aj celkoví víťazi série," dodáva Végh.



Okrem Zimnej bežeckej série sa počas tretieho januárového víkendu uskutočnia aj ďalšie dve športové podujatia pre širokú verejnosť. V sobotu 19. januára organizuje Sportcentrum Galfy nočné preteky Vertical Grand Tour, kde si svoje sily na zjazdovke v Tatranskej Lomnici vzájomne zmerajú skialpinisti, bežkári a bežci. "Nedeľa 20. januára bude zase patriť vyznávačom bežeckého lyžovania. Na Štrbskom Plese sa bude v réžii Športového klubu Štrba konať VI. ročník populárnych verejných pretekov Štrbské bežky," uzatvára program Végh.