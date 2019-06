Vo Vysokých Tatrách sa zranil český turista

Po páde na snehu narazil do skál.

Vysoké Tatry 15. júna (TASR) – Zranenia utrpel v sobotu vo Vysokých Tatrách český 51-ročný turista, ktorý sa v Malej Studenej doline na Pfinnovej kope pošmykol na snehovom poli a následným pádom narazil do skál. Na mieste krátko popoludní zasahovali leteckí záchranári z Popradu.



"Lekár bol do terénu vysadený pomocou palubného navijaka. Muž utrpel mnohopočetné odreniny a tržné rany na hlave. Lekár ho na mieste ošetril a pomocou transportnej sedačky bol z miesta evakuovaný. V stabilizovanom stave ho vrtuľníkom transportovali do popradskej nemocnice," informovala hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.



Následne vrtuľník musel podľa nej opäť zasahovať vo Vysokých Tatrách pri ďalších úrazoch.