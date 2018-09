Dvojica slovenských horolezcov zablúdila pod Kežmarským štítom

Uviaznutých horolezcov sa podarilo pomocou zaslaného linku prostredníctvom SMS správy presne lokalizovať v severnej stene Kežmarského štítu.

Vysoké Tatry 29. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu vo Vysokých Tatrách dvom horolezcom, ktorí uviazli pod Kežmarským štítom. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že žiadosť o pomoc prišla v skorých ranných hodinách od dvojice Slovákov vo veku 23 a 24 rokov.



"Ešte predchádzajúci deň liezli z Lomnického štítu cez Vidlový hrebeň na Kežmarský štít, odkiaľ mali v úmysle zostúpiť cez Huncovské sedlo. V oblasti Kežmarského štítu už za tmy poblúdili a netrafili zostupovú trasu do Huncovského sedla. Podľa ich popisu zostupovali širokým rozbitým žľabom, z ktorého sa snažili vytraverzovať späť na hrebeň, čo sa im pre tmu už nepodarilo, preto sa rozhodli prečkať noc v stene a ráno po svitaní pokračovať v postupe," uviedla HZS na svojej stránke.



Počas noci sa výrazne zhoršili poveternostné podmienky, ochladilo sa, fúkal silný vietor a vo vyšších nadmorských výškach aj nasnežilo. Orientáciu horolezcom navyše komplikovala hustá hmla. Takéto podmienky prevládali aj počas celej záchrannej akcie.



"Navyše jeden z horolezcov počas lezenia stratil topánku a zostal len v lezeckých topánkach, čo mu výrazne skomplikovalo ďalší postup v zimných podmienkach, ktoré momentálne v týchto nadmorských výškach vládnu. Obaja boli po chladnej noci už aj mierne podchladení," dodáva HZS.



Uviaznutých horolezcov sa podarilo pomocou zaslaného linku prostredníctvom SMS správy presne lokalizovať v severnej stene Kežmarského štítu, asi 100 výškových metrov pod vrcholom, čo výrazne urýchlilo záchrannú akciu.



Na pomoc im odišla dvojica záchranárov HZS, ktorí postupovali cez Huncovské sedlo a Kežmarský štít. Z vrcholu Kežmarského štítu k nim zlanili, horolezcov vyšetrili a zateplili. Mužovi, ktorý stratil jednu z topánok, poskytli náhradnú.



Nakoľko obaja boli schopní samostatného postupu, spoločne za istenia pomocou lanovej techniky vyliezli na vrchol a následne pokračovali do Huncovského sedla a cez Skalnatú dolinku na Skalnaté pleso, odkiaľ boli zvezení kabínkovou lanovkou na Štart.



Tu ich už čakal ďalší záchranár HZS so záchranárskym vozidlom, s ktorým pokračovali na Dom HZS do Starého Smokovca. Keďže stav ani jedného z horolezcov nevyžadoval ďalšiu zdravotnú starostlivosť, ďalej už pokračovali samostatne.