Horskí záchranári pomáhali skialpinistom i turistom na magistrále

Žena a muž vo veku 29 a 30 rokov podľa HZS nedisponovali potrebným zimným vybavením a po zľadovatenom chodníku sa nedokázali vrátiť, ani pokračovať ďalej.

Vysoké Tatry 28. decembra (TASR) - Skialpinistická túra dvoch Poliakov sa v stredu (27.12.) zmenila na záchrannú akciu. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že popoludní prijali žiadosť o pomoc pre dvojicu skialpinistov, ktorí počas výstupu z Doliny Bielej vody cez Malú Svišťovku smerom na Skalnaté pleso stratili orientáciu v teréne a vybočili z modro značeného turistického chodníka.



Tu sa skialpinistka pošmykla, pričom stratila lyže aj palice a po páde zastala až v kosodrevine. "Jej pád sa našťastie obišiel bez zranení. K 33–ročnej žene zlyžoval jej 32–ročný kolega a spoločne už potom pokračovali cez kosodrevinu a polom v snahe dôjsť na Skalnaté pleso, čo však v ťažkých podmienkach bolo nad ich sily," uviedla HZS na svojej stránke. Do oblasti im preto odišli na pomoc záchranári HZS z Oblastného strediska (OS) Vysoké Tatry.



Na základe poskytnutých GPS súradníc a následne vizuálneho kontaktu našli oboch skialpinistov, ktorých vyviedli z terénu na zjazdovku pod Čučoriedkami. Následne s nimi zišli na Štart, odkiaľ ich pomocou snežného pásového vozidla prevádzkovateľa strediska dopravili do Tatranskej Lomnice. Horskí záchranári následne transportovali skialpinistov na parkovisko k Bielej vode, kde mala dvojica zaparkované vozidlo. HZS v tejto súvislosti vyjadrila poďakovanie prevádzkovateľovi lyžiarskeho strediska za spoluprácu pri spomenutej záchrannej akcii.



O pomoc záchranárov požiadali v stredu popoludní aj dvaja slovenskí turisti vo Vysokých Tatrách. Tí smerovali po magistrále zo Zamkovského chaty na Skalnaté pleso. Žena a muž vo veku 29 a 30 rokov podľa HZS nedisponovali potrebným zimným vybavením a po zľadovatenom chodníku sa nedokázali vrátiť, ani pokračovať ďalej. Na pomoc im preto odišli záchranári HZS z OS Vysoké Tatry, ktorí dvojicu našli v oblasti vstupu do Škaredého žľabu. Obom turistom poskytli potrebný zimný výstroj a za pomoci fixačných lán a istenia ich vyviedli až na zjazdovku na Skalnaté pleso. Odtiaľ boli pomocou snežného pásového vozidla prevádzkovateľa lyžiarskeho strediska dopravení do Tatranskej Lomnice, odkiaľ ich záchranári HZS transportovali do Starého Smokovca.



HZS naďalej upozorňuje turistov, že prechod po magistrále je za aktuálnych podmienok nemožný bez zimného výstroja, výzbroje a znalostí terénu.