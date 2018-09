Horská záchranná služba upozorňuje turistov na podmienky na horách

Podľa šéfa HZS nie sú snehové zrážky na horách v septembri ničím výnimočným, zvyčajne dokonca prichádzajú ešte o čosi skôr.

Vysoké Tatry 25. septembra (TASR) – Horská záchranná služba (HZS) upozorňuje na zhoršené podmienky pre vysokohorskú turistiku vo Vysokých Tatrách. Šéf HZS Jozef Janiga pre TASR uviedol, že v posledných dňoch pribudla na úrovni 1600 metrov nad morom a vyššie snehová pokrývka, ktorú silný vietor rozfúkal. "Snehová prikrývka je preto nerovnomerne rozložená, takže treba byť nanajvýš opatrný pri prechode po turistických chodníkoch," upozornil.



Na horách sa treba podľa neho pripraviť na zimné podmienky a tomu prispôsobiť aj svoju výstroj, oblečenie i obuv a vziať si so sebou teplé nápoje. "Očakávame, že sa má vo štvrtok (27.9.) a v piatok (28.9.) cez deň otepliť, v noci sa však teploty budú pohybovať pod bodom mrazu. Rána na chodníkoch preto môžu byť veľmi šmykľavé a tým pádom aj nebezpečné. Zároveň dni sú kratšie, takže túru si treba naplánovať čo najskôr," zdôraznil Janiga.



Podľa šéfa HZS nie sú snehové zrážky na horách v septembri ničím výnimočným, zvyčajne dokonca prichádzajú ešte o čosi skôr. "Máme skúsenosti, že vo Vysokých Tatrách nasneží aj v priebehu augusta, dá sa teda povedať, že tento rok prvý sneh také dva týždne mešká. Väčšinou sa do pár dní roztopí, verím, že to bude takto aj tento rok a ešte si na horách užijeme peknú jeseň," uzavrel Janiga.