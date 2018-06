Lesníci zarybňujú toky na území TANAP a PIENAP

V každom z 11 ochranných obvodov ŠL TANAP vypustia do vodných tokov pracovníci Strediska genofondu rýb vo Východnej v priebehu júna po 5000 kusov násad pstruha potočného.

Tatranská Lomnica 5. júna (TASR) – Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) začali v týchto dňoch so zarybňovaním tokov na území Tatranského a Pieninského národného parku, ktoré majú vo svojej správe. „Nová generácia pstruhov oživí horské bystriny od Oravíc až po Červený Kláštor. Rovnako ako po minulé roky vysadia celkovo 60.000 kusov násad pstruha potočného a 5000 kusov lipňa tymiánového,“ uviedla Martina Petránová zo ŠL TANAP.



V každom z 11 ochranných obvodov ŠL TANAP vypustia do vodných tokov pracovníci Strediska genofondu rýb vo Východnej v priebehu júna po 5000 kusov násad pstruha potočného. „Robíme tak každý rok najmä preto, aby sme udržali populácie pôvodných druhov rýb vyskytujúcich sa v tejto oblasti,“ vysvetľuje vedúci Strediska genofondu rýb Štátnych lesov TANAP Peter Kriššák.



Ďalších po 5000 kusov násad pstruha potočného a lipňa tymiánového začne svoju púť vo vodách Bieleho Váhu. „Rybky v tatranských bystrinách majú ideálne životné podmienky. Po čase, keď dorastú, dostanú sa aj do nižších úsekov riek Oravy, Popradu a Dunajca,“ dodáva Kriššák.



Okrem pstruhov potočných a lipňov tymiánových vo Východnej chovajú aj pstruhy dúhové, hlavátky či sivone americké. Ryby záujemcom ponúkajú lesníci aj na predaj, a to nielen vo forme násad, ale i na konzum.