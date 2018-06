Vysoké Tatry počas kultúrneho leta pripravili rekordných 64 podujatí

Po desiatich rokoch sa festival kultúry okrem Smokovcov a Tatranskej Lomnice prenesie aj do ďalšej mestskej časti.

Vysoké Tatry 15. júna (TASR) – Pre návštevníkov i domácich obyvateľov Vysokých Tatier je v rámci Tatranského kultúrneho leta (TKL) pripravený rekordný počet podujatí (64), v rámci ktorých vystúpia umelci z ôsmich krajín. Šéf oddelenia kultúry a športu na tamojšom Mestskom úrade Ján Bendík v tejto súvislosti uviedol, že séria kultúrnych podujatí štartuje v piatok trojdňovým otváracím programom. „Vždy 15. júna je ten deň, kedy sa otvárajú turistické chodníky, tým sa začína oficiálne letná turistická sezóna, a preto k tomuto dátumu smerujeme aj štart kultúrneho leta,“ zdôvodnil.



Od piatka do nedele 17. júna je pripravených viacero podujatí, prvým z nich je vernisáž Jozefa Česlu v mestskej výstavnej sieni Vila Flóra pod názvom Tajomné savany africké. Tá prinesie prostredníctvom veľkoplošných fotografií zvláštny pohľad na africkú faunu. Konať sa bude aj tradičné stretnutie pri prameni smokoveckej Kyselky s ekumenickým posvätením vody. „V sobotu máme koncert orchestra Cigánski diabli v areáli Kúpeľov Nový Smokovec a v nedeľu sme spojili dve akcie do jednej, takže návštevníci sa môžu tešiť na súťaž v kosení ručnou kosou a tradičný Tatranský juniáles,“ upozornil Bendík.



Počas TKL pripravili viacero noviniek, jednou z nich je vytlačený kalendár s dátumami podujatí. Po desiatich rokoch sa festival kultúry okrem Smokovcov a Tatranskej Lomnice prenesie aj do ďalšej mestskej časti. Každú stredu totiž organizujú v Tatranskej Kotline večerné komorné koncerty rôzneho žánru. „Piatkové večery budú v altánku v parku v Tatranskej Lomnici tradične patriť premietaniu filmov, celkovo ich bude deväť. Zároveň pripravujeme tematické víkendy, zamerané vždy na určitý žáner. Organizujeme dva zrazy veteránov, štyri festivaly, z ktorých dva majú okrúhle jubileum. Od 30. júna do 4. júla to bude 10. ročník festivalu mládežníckych orchestrov a zborov a svoj 15. ročník 13. až 15. júla zapíše divadelný festival Stretnutia,“ upozornil Bendík. Dodal, že 5. júla sa môžu návštevníci tešiť aj na Altan Fest a posledným festivalom bude Tatra Flowers, ktorý zároveň 1. septembra ukončí kultúrne leto vo Vysokých Tatrách.



Vlani v rámci TKL zorganizovali 57 podujatí, ktoré navštívilo celkovo 18.500 hostí. Na organizáciu jednotlivých akcií v tomto roku vyčlenila Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry približne 40.000 eur.