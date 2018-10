Pred zimou budú v Tatrách opäť sčítavať kamzíkov

Zoológ Štátnych lesov Tatranského národného parku Jozef Hybler v tejto súvislosti uviedol, že vlani na jeseň narátali v Tatrách 1263 jedincov.

Tatranská Lomnica 17. októbra (TASR) – Už v najbližších dňoch čaká Tatry jesenná kamzičia inventúra, ktorá ukáže, koľko jedincov bude zimovať nielen na slovenskej, ale i poľskej strane národného parku. Zoológ Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP) Jozef Hybler v tejto súvislosti uviedol, že vlani na jeseň narátali v Tatrách 1263 jedincov.



Po náročnej zime, ktorá dala kamzíkom zabrať, však ich počet klesol pod tisíc kusov. Počas pravidelného jarného sčítania zaregistrovali na oboch stranách národného parku 989 kamzíkov. "V porovnaní s uplynulými rokmi bol pozorovaný nižší počet novonarodených mláďat, ale je predčasné povedať, či ich je skutočne menej, alebo neboli všetky kamzíčatá v členitom teréne nájdené. Viac nám napovie práve jesenné spočítanie, kedy už mláďatá budú podrastené a pohybovo aktívnejšie," ozrejmil Hybler.



Zamestnanci ŠL TANAP by mali do terénu vyraziť vo štvrtok 18. októbra. Spoločne s pracovníkmi Správy TANAP a Pieninského národného parku, ako aj poľskými kolegami a ďalšími dobrovoľníkmi, budú kamzíky rátať aj na druhý deň. "Dvojdňové sčítanie, počas ktorého sa aj do odľahlých, nesprístupnených častí dolín vyberie okolo 200 ľudí, by nám malo zaručiť presnejšie výsledky. Pri takejto akcii nie je núdza o zaujímavé pozorovania aj ostatných druhov živočíchov vrátane šeliem, dravých vtákov či murárikov červenokrídlych. Počas sčítania už boli dokonca pozorované útoky orla na nepozorné medvieďa, dokonca strhnutie kamzíka rysom. Neraz sa nájde kadáver uhynutého kamzíka, ktorý ďalej poslúži na vedecko-výskumné účely. To sú vedľajšie, avšak nemenej potrebné pozorovania či nálezy, ktoré vždy okorenia toto najstaršie medzinárodné spočítanie zveri na svete," konštatoval zoológ.



Sčítanie kamzičej zveri organizujú ŠL TANAP dvakrát ročne. Zatiaľ čo jarné spočítanie je zamerané hlavne na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou. Naposledy rátali kamzíky tento rok v júli, keďže jarná akcia sa musela pre nepriazeň počasia dvakrát zrušiť.



Spočítavanie kamzičej zveri sa v národnom parku robí od jeho vzniku, teda už takmer sedem desaťročí. Koncom 90. rokov minulého storočia klesol počet kamzíkov až na hranicu 200 kusov, zásluhou opatrení a pravidelných kontrol zo strany správcov územia, sa ich počty postupne opäť zvýšili až nad hranicu 1000 jedincov. Zatiaľ maximum narátali na jeseň 2014, kedy do sčítacích hárkov zapísali 1389 jedincov.