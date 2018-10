Turista utrpel úraz hlavy, prevážali ho leteckí záchranári

Zraneného evakuovali a po pristátí pri Chate pri Zelenom plese mu lekárka doplnila ďalšie neodkladné zdravotné ošetrenie.

Vysoké Tatry 13. októbra (TASR) - Vážny úraz hlavy utrpel v sobotu popoludní pod Jahňacím štítom vo Vysokých Tatrách 52-ročný slovenský turista. Pri záchrannej akcii ho po napojení na umelú pľúcnu ventiláciu záchranári vrtuľníkom previezli do popradskej nemocnice.



Podľa dostupných informácií Horskej záchrannej služby (HZS) náhodní turisti pravdepodobne uvoľnili skalu, ktorá zasiahla muža a ten následne spadol a zranil sa. Na pomoc mu letel vrtuľník z Popradu, na palubu pribral aj člena HZS. Lekárka spolu s horským záchranárom boli do exponovaného terénu vysadení pomocou palubného navijaka.



Zraneného následne evakuovali a po pristátí pri Chate pri Zelenom plese mu lekárka doplnila ďalšie neodkladné zdravotné ošetrenie. "Pacient bol napojený na umelú pľúcnu ventiláciu a s vážnym úrazom hlavy ho leteckí záchranári previezli do nemocnice," informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Zuzana Hopjaková