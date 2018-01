NÁROČNÁ ZÁCHRANA: Na Prostrednom hrote uviazla trojica horolezcov

Záchranárom sa podarilo doliezť k vyčerpaným Slovákom až takmer po ôsmich hodinách namáhavého výstupu.

Vysoké Tatry 15. januára (TASR) - V chladnom počasí uviazla na Prostrednom hrote vo Vysokých Tatrách trojica horolezcov. Z Horskej záchrannej služby (HZS) informovali, že žiadosť o pomoc prijali prostredníctvom aplikácie HZS v nedeľu (14.1.) v popoludňajších hodinách z juhozápadnej steny Prostredného hrotu.



Traja Slováci počas zostupu uviazli v neschodnom teréne a boli vyčerpaní. Na pomoc im pozemne odišli záchranári HZS z oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí na základe poskytnutých GPS súradníc začali z Veľkej Studenej doliny liezť k uviaznutým osobám. Pohyb v ťažkom lezeckom teréne záchranárom ešte viac sťažovali nepriaznivé podmienky, najmä chlad a tma. K horolezcom sa im podarilo doliezť až takmer po ôsmich hodinách namáhavého výstupu.







Následne začali horskí záchranári spoločne s horolezcami zostupovať do Veľkej Studenej doliny. V skorých ranných hodinách požiadali o súčinnosť aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby Air-Transport Europe, ktorá po vysadení lekárky na heliporte v Starom Smokovci vzala na palubu ďalšieho záchranára HZS a leteli do Veľkej Studenej doliny.



Za pomoci vrtuľníka následne všetky tri osoby z terénu postupne evakuovali, transportovali do Starého Smokovca a na heliporte odovzdali do rúk lekárky. Po zhodnotení zdravotného stavu pokračovali horolezci na vlastnú žiadosť samostatne.