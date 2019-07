Vysokoškoláci z TUKE prekonali slovenský rekord v úspornej jazde

Košický tím oslavuje 25. výročie svojej premiérovej účasti na pretekoch. Jeho doterajší rekord bol 783 kilometrov na jeden liter paliva.

Košice 8. júla (TASR) – Študenti Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) dosiahli na európskom finále pretekov v úspornej jazde Shell Eco-marathon Europe 2019 v Londýne nový slovenský rekord. Na vlastnoručne navrhnutom a vyrobenom vozidle prešli na jeden liter paliva 825 kilometrov. Oproti svojmu minuloročnému výsledku je to takmer dvojnásobne viac. Darilo sa aj ďalším slovenským tímom.



„Po dojazde do cieľa sme sa hneď pozreli na nádobku s benzínom a vedeli sme, že to bude dobrý výsledok. Keď nám oznámili oficiálny výsledok, všetci sme boli nadšení, že sme dosiahli nový slovenský rekord," povedala po pretekoch vodička košického tímu Dominika Halászová.



Mladí konštruktéri z TUKE tento rok použili karosériu z vlaňajška, na ktorej urobili len menšie zmeny. Za najväčšiu označili nový motor. Košický tím oslavuje 25. výročie svojej premiérovej účasti na pretekoch. Jeho doterajší rekord bol 783 kilometrov na jeden liter paliva.



V kategórii prototypov na benzínový pohon pretekali aj študenti Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Tí zvládli prejsť na jeden liter paliva 534 kilometrov, čo je ich najlepší doterajší výsledok. Žiaci zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ktorí na trať postavili svoj vylepšený elektromobil, dosiahli výsledkom 176 kilometrov na jednu kilowatthodinu (kWh) elektrickej energie svoje nové maximum.



Do súťaže sa zapojilo v tomto roku viac ako 1500 študentov z 28 krajín, na trati sa predstavilo 140 vozidiel poháňaných rôznymi zdrojmi energie. Súťažilo sa v dvoch hlavných kategóriách – Prototypy a UrbanConcept.



V kategórii Prototypy s futuristickým dizajnom vozidiel sa predstavili všetky tri slovenské tímy. Najdlhšiu vzdialenosť prešiel francúzsky tím Microjoule-La Joliverie, so spaľovacím motorom dosiahol 2735 kilometrov. V kategórii UrbanConcept s viac konvenčnými vozidlami padol nový rekord v podkategórii vozidiel na elektrický pohon - so vzdialenosťou 234,3 km/kWh sa podaril francúzskemu tímu z univerzity v Toulouse. Kategória UrbanConcept vyvrcholila pretekmi víťazných tímov z Ameriky, Ázie a Európy. Cieľovú líniu prekročilo ako prvé vozidlo študentov z Holandska.



Európske finále pretekov sa uskutočnilo v Londýne v prvý júlový týždeň a bolo súčasťou festivalu Make the Future Live. Ten je zameraný na inovatívne myšlienky a vízie v oblasti budúceho využívania energie.