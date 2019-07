Výstava 1989 – Spájanie Európy mapuje cestu Poliakov za slobodou

Výstava je pomyselnou bodkou za viacerými akciami, ktorými si Poľský inštitút v Bratislave pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie.

Bratislava 15. júla (TASR) – Cestu Poliakov, ale aj ďalších národov strednej Európy k slobode a demokracii mapuje výstava s názvom 1989 – Spájanie Európy. Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie a pádu komunizmu ju v pondelok otvorili v Univerzitnej knižnici v Bratislave.



"Chceme upozorniť na to, že boj o slobodu a demokraciu sa začal oveľa skôr, v Poľsku. Na výstave je aj citát Václava Havla, ktorý povedal - v Poľsku to trvalo desať rokov, v Maďarsku desať mesiacov, v NDR desať týždňov, u nás to možno potrvá desať dní," uviedla pre TASR Monika Olech, zástupkyňa riaditeľa Poľského inštitútu v Bratislave. Výstava tak poukazuje na to, že Poľsko bolo lídrom v snahe o zmeny vo vtedajšej spoločnosti.



Výstava zachytáva dôležité poľské udalosti, ktoré vyústili do pádu komunizmu a železnej opony. Ide napríklad o vznik Solidarity, apoštolské cesty Jána Pavla II., zavedenie stanného práva, rozhovory Okrúhleho stola, prvé čiastočne slobodné voľby, ako aj udalosti v Nemecku, Československu, Maďarsku, Bulharsku či v Rumunsku.



Obohatená je o citáty popredných poľských a svetových lídrov z daného obdobia. Doplnená je tiež o komiksy venované tragickým udalostiam vedúcim k pádu vtedajšieho režimu, napríklad zabitie deviatich a zranenie 23 štrajkujúcich baníkov v katovickej bani Wujek. "Všetci vieme, že sloboda a demokracia nie sú raz a navždy dané. Je dobré si pri príležitosti výročia pripomenúť, v akom stave máme spoločnosť a že je stále dôležité bojovať o slobodu," poznamenala Olech.







Výstava je pomyselnou bodkou za viacerými akciami, ktorými si Poľský inštitút v Bratislave pripomína 30. výročie Nežnej revolúcie. Tie sa konali najmä v júni, ktorý je pre Poľsko medzníkom, dátumom pádu komunizmu, keď sa 4. júna 1989 konali prvé čiastočne slobodné voľby. Súčasťou akcií boli napríklad ukážky poľských filmov venované tematike pádu komunizmu, výstavy či koncert opozičných piesní Karla Kryla.



Expozíciu v rámci výstavy pripravila mimovládna poľská Nadácia Karta, ktorá sa zaoberá zbieraním materiálov a archívnych dokumentov mapujúcich spoločenské zmeny 20. storočia a tiež edukačnou činnosťou. Výstava je v priestoroch knižnice otvorená do konca augusta.