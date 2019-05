Výstava FirEco predstaví novinky hasičskej a záchrannej techniky

Začína sa vo štvrtok na trenčianskom výstavisku Expo Center a potrvá do soboty (4. 5.).

Trenčín 2. mája (TASR) – Oboznámiť odbornú i laickú verejnosť s najnovšími typmi protipožiarnych zariadení a zabezpečovacej, hasičskej a záchrannej techniky je hlavným cieľom 14. ročníka medzinárodnej výstavy FirEco. Začína sa vo štvrtok na trenčianskom výstavisku Expo Center a potrvá do soboty (4. 5.).



Ako informovala PR manažérka výstaviska Expo Center Romana Paur, výstava predstaví aj možnosti na ochranu životov a zdravia ľudí a majetku pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Nad výstavou prevzala záštitu ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD), odbornými garantmi sú Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), Dobrovoľná požiarna ochrana SR a Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne. Jej súčasťou bude sprievodný program.



Súčasťou výstavy bude v stredu aj 13. medzinárodná konferencia FirEco 2019, jej hlavnou témou bude bezpečnosť a inovácie v automobilovom priemysle. Na sobotu (4. 5.) naplánovali organizátori medzinárodnú súťaž historickej hasičskej techniky. Chýbať nebude prezentácia zberateľských kuriozít s hasičskou tematikou, ukážky vyslobodzovania osôb z vozidla, hasenia požiarov či záchrana osôb pomocou výškovej a leteckej techniky. V rámci celoslovenských osláv patróna hasičov odovzdajú ocenenia Rádu sv. Floriána.



Pre verejnosť je výstava otvorená od 9.00 do 17.00 h, v sobotu do 15.00 h.