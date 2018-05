Výstava hračiek v Šali vráti návštevníkov do detstva ich rodičov

Výstava hračiek z rôznych materiálov odzrkadľuje zmeny rýchlo sa meniacej doby.

Šaľa 21. mája (TASR) – Do detstva svojich rodičov či starých rodičov sa môžu preniesť návštevníci výstavy hračiek v Dome ľudového bývania v Šali, ktorá sa začne 30. mája. Súčasťou výstavy je aj zábavný program Zahrajme sa vonku. Výstavu pripravili pracovníci Domu ľudového bývania pri príležitosti Medzinárodného dňa detí.



„Každý návštevník, bez ohľadu na vek, si môže preveriť schopnosť koncentrácie, motoriky, sebaovládania pri mikáde, pexese, domine, Čiernom Petrovi, skladaní drevených kociek. Pre súťaživých je pripravená prekážková dráha so skákaním vo vreci, hod podkovou, preťahovanie lanom, céčka i guľôčky,“ skonštatovala Ľubica Packová – Zahradárová z Ponitrianskeho múzea v Nitre, ktorého súčasťou je Dom ľudového bývania v Šali.



Výstava hračiek z rôznych materiálov odzrkadľuje zmeny rýchlo sa meniacej doby, s ktorými sa hrali naši rodičia, či starí rodičia. Okrem gumových a nafukovacích hračiek pre bábätká budú vystavené i drevené a plyšové hračky, ktoré sa kedysi plnili slamou. Najmä dievčatká zaujmú bábiky s rôznymi druhmi šiat, detský jedálenský servis, zmenšeniny súčasne používaných domácich spotrebičov ako sú žehlička a mixér. Chlapci si na výstave nájdu detskú sadu náradia a zbierku dinosaurov. Nebude chýbať ani premietačka na diafilmy. Výstava potrvá do 8. júna.