Výstava Miléniová Petržalka pripomína momenty z prelomu storočí

Bratislava 23. marca (TASR) – Výstavba bratislavského mosta Apollo v rokoch 2002 – 2005, návšteva sv. otca Jána Pavla II. v Petržalke v roku 2003 či povodeň spred šiestich rokov. To sú niektoré z momentov, ktoré približuje výstava Miléniová Petržalka. Pripravila ju Miestna knižnica Petržalka vo svojej pobočke na Prokofievovej ulici. Potrvá do 15. mája.



Výstava poukazuje na to, čo priniesol najväčšej bratislavskej mestskej časti prelom 20. a 21. storočia. "Mapuje život v Petržalke v rokoch 2001 – 2018 a venuje sa výstavbe a urbanizmu, školstvu, doprave, kultúre, cirkevnému životu, športu, oddychu a ďalším zaujímavým aspektom každodenného života Petržalčanov," uvádza samospráva na svojej stránke.



Výstavu dopĺňajú špeciálne modely zapožičané Bohumilom Kováčom z Katedry architektúry Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, ktoré zachytávajú predstavy študentov o tom, ako by mala Petržalka po urbanistickej stránke vyzerať. "Ďalšou zaujímavosťou je "živý obraz", prostredníctvom ktorého môžete nahliadnuť do obývačiek obyvateľov jedného petržalského paneláku," dopĺňa mestská časť.