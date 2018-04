Výstava (Ne)zabudnuté tragédie miest a obcí približuje holokaust

Súčasťou prehliadky sú aj svedectvá ľudí, ktorí sami zažili peklo koncentračných táborov.

Lipany 3. apríla (TASR) – Ako postihol holokaust Prešovský kraj a jeho židovských občanov, približuje výstava s názvom (Ne)zabudnuté tragédie miest a obcí nášho regiónu, ktorú sprístupnili v utorok v Mestskej galérii v Lipanoch v okrese Sabinov. Iveta Hrabčáková z oddelenia kultúry a športu Mestského úradu v Lipanoch informovala, že výstava zachytáva fotografické a textové spracovanie holokaustu v Prešovskom kraji z približne 40 miest. Predovšetkým z okresov Prešov, Poprad, Vranov nad Topľou, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Sabinov.



„Súčasťou prehliadky sú aj svedectvá ľudí, ktorí sami zažili peklo koncentračných táborov. Cez túto výstavu chceme mladej generácii sprístupniť informácie o deportáciách Židov v našom regióne. Súčasná mladá generácia nevie a ani netuší, aká hrozná tragédia sa udiala voči Židom na území Slovenska a celej Európy. Výstava je realizovaná pri príležitosti 76. výročia transportu židovských občanov do koncentračných táborov. Bolo to 25. marca 1942, kedy bol vyslaný prvý transport z Popradu s tisíckou mladých žien a dievčat zo šarišsko – zemplínskej župy," uviedla Hrabčáková.



Návštevníci výstavy sa dozvedia, že z územia Slovenska bolo deportovaných približne 72.000 Židov, z ktorých len nepatrné množstvo sa vrátilo domov. Časť zachránených pred deportáciami prežila vďaka rôznym výnimkám a nezištnej pomoci ľudí, ktorí ich skrývali. Niektorí z nich sú nositeľmi titulu Spravodlivý medzi národmi. Na Slovensku bolo za záchranu Židov ocenených týmto titulom už 539 ľudí. Výstava je mementom pre dnešok i do budúcnosti.



Autorkou výstavy je Anna Nagyová a odborným garantom Peter Borza.



Výstava bude verejnosti prístupná do 30. apríla.