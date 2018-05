Výstava Očami duše v Spišskom Podhradí predstaví diela J. Neupauera

V autorových dielach je zreteľne cítiť kresťanský odkaz a lásku k prírode.

Spišské Podhradie 19. mája (TASR) – V rámci kultúrno-duchovného festivalu Spišský Jeruzalem, ktorý sa v týchto dňoch koná v Spišskom Podhradí a v Spišskej Kapitule, pripravili organizátori aj výstavu diel Jaroslava Neupauera pod názvom Očami duše. Kurátorka výstavy Miriama Bukovinská zo Spišského osvetového strediska informovala, že vernisáž v priestoroch Mestskej galérie v Spišskom Podhradí sa uskutoční v sobotu podvečer a potrvá do 19. júna.



"Výstava predstavuje tvorbu neprofesionálneho výtvarníka a dlhoročného člena Art klubu. Kolekcia, ktorú predkladáme návštevníkom, pozostáva zo 41 diel, pričom predstavuje prierez autorovou tvorbou v priebehu rokov 1993 až 2018," uviedla Bukovinská s tým, že tematicky v nej prevažujú sakrálne námety v kombinácii s krajinomaľbou.



V autorových dielach je zreteľne cítiť kresťanský odkaz a lásku k prírode. Sakrálnu tému nespracováva prvoplánovo formou figúry, ale dôležitú úlohu zastáva symbolizmus prostredníctvom architektúry či iných prvkov. "Autorov štýl je typický svojou snovosťou a jemnocitom, s absenciou výrazného kontrastu," dodáva Bukovinská. Neupauer sa narodil v Spišských Vlachoch a maľovať začal v roku 1988, keď sa snažil zariadiť a zútulniť si byt. Jeho prvé diela pozostávali z priestorových obrazov s použitím jutoviny a rôznych prírodných materiálov. Neskôr postupne pribúdajú ďalšie techniky, ako tempera, rudka, pastel, čierny tuš i farebný olej, akryl, pieskovanie či práca s prútím a drevom. "Nezľakol sa ani techniky určenej pre nevidiacich so slovným sprievodom a vyrezbárčil tiež kaplnku v Spišských Vlachoch," upozornila kurátorka.



Do klubu neprofesionálnych výtvarníkov ho prijali v roku 1989. Odvtedy prispieva každoročne svojimi výtvarnými prácami do rôznych celoslovenských i regionálnych výstavných projektov. Svoje 60. narodeniny oslávil v roku 2017 výstavou Pieseň života. Získal mnohé ocenenia z okresných, krajských a celoslovenských výstav. "Autorova niekedy až nepochopiteľná skromnosť, duchovná sila a výrazná kreativita sa prejavuje v jeho vystavených dielach," uzatvára Bukovinská.