Výstave poľovníckych trofejí v Senici dominovali daniele

Senica 2. apríla (TASR) – Obvodná poľovnícka komora pre okresy Senica a Myjava a Spoločný školský úrad Senica usporiadali výstavu Trofejí poľovnej zveri. Súčasťou bola aj výstava výtvarných prác detí Zver v našich lesoch.



Výstava poľovných trofejí sa uskutočňuje každý rok. „Na základe zákona sa musí každá trofej ulovená v predchádzajúcom roku vystaviť na chovateľskej prehliadke, kde odborné komisie posúdia, či bol odstrel vykonaný správne,“ informoval organizátor súťaže Jaroslav Pláteník.



Poľovník nemôže zastreliť ľubovoľnú zver, ale musí sa riadiť prísnymi kritériami takzvaného selektívneho odstrelu. „Každý poľovník sa musí pri odstrele konkrétneho kusa rozhodnúť, či ho môže uloviť. Komisia to následne zhodnotí a ak jeho rozhodnutie nebolo správne, prichádzajú sankcie za chybné rozhodnutie,“ uviedol podpredseda Obvodnej poľovníckej komory pre okresy Senica a Myjava Jozef Bachratý.



Výsledkom poľovníckej sezóny v uplynulom poľovnom období je viac ako 1500 poľovných trofejí, väčšinou jeleňou, srncov a danielov. „Na výstave bolo viac ako 600 kusov predložených srncov a len dva boli označené za nesprávny odstrel. Môžeme hovoriť o veľmi dobrej vizitke našich poľovníkov. V poslednom období sa u nás rozšírila jelenia zver, ktorej sme mali na hodnotenie 240 kusov. Nesprávne ulovené boli iba štyri z nich,“ doplnil Bachratý.



Najhoršia situácia je s danielou zverou. Pred 25 rokmi ju umelo rozšírili, keď sa nakúpil genofond z obory pri Svodíne. Táto zver tu našla ideálne podmienky, a teraz sa už dostala do takých stavov, že sú potrebné veľké odstrely. „Podľa štatistík je vidieť, že sa tu uloví viac danielej zvery ako jeleňov a pritom ide o nepôvodné zvieratá. Práve pri tejto zveri majú naši poľovníci ešte veľké rezervy. Nájsť v početnom stave jedinca na vyradenie je náročné, keďže sú tam prísne a zvláštne kritériá. Aj preto máme nesprávnych odstrelov v danielej zveri až osem,“ upozornil podpredseda komory.



Súčasťou výstavy poľovných trofejí bola aj výstava detských výtvarných prác Zver v našich lesoch, do ktorej sa zapojilo osem materských a 13 základných škôl a všetky umelecké školy z okresu Senica. Spolu bolo ocenených 35 mladých výtvarníkov.