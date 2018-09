Výstava prezrádza, čo bolo na Starom zámku v Banskej Štiavnici

Odmenou za výstup na najvrchnejšie poschodie veže, ktoré bolo pravdepodobne pristavené až v 16. storočí, je okrem výhľadu na celé mesto aj výstava ilustrácií, vedút a fotografií Banskej Štiavnice.

Banská Štiavnica 22. septembra (TASR) - Nejedného návštevníka Starého zámku v Banskej Štiavnici môže zaraziť informácia, že voľakedy priestory tejto pamiatky slúžili miestnym aj ako telocvičňa. Tento, ale aj ďalšie unikátne zábery na mesto a danú historickú pamiatku ponúka výstava, ktorú sprístupnili na najvyššom poschodí veže Himmelreich na Starom zámku v Banskej Štiavnici.



Ako priblížila Zuzana Denková zo Slovenského banského múzea (SBM), ide o priestory, ktoré doteraz nemali návštevníci možnosť vidieť. Spodné poschodia veže síce boli súčasťou expozície aj doteraz, no najvrchnejšie poschodie nie. "Dlhé roky bolo toto poschodie uzatvorené a nedalo sa sem dostať. V priebehu posledných rokov sa spravila rekonštrukcia drevenej ochodze, ktorá bola v dosť zlom stave," uviedla. A tak sa múzejníci rozhodli, že do priestorov, ktoré kedysi obýval dozorca hradu, dajú možnosť nazrieť aj návštevníkom.



Odmenou za výstup na najvrchnejšie poschodie veže, ktoré bolo pravdepodobne pristavené až v 16. storočí, je okrem výhľadu na celé mesto aj výstava ilustrácií, vedút a fotografií Banskej Štiavnice a Starého zámku.



"Jedna časť odkrýva zákutia Starého zámku. Také, ktoré už dnes neuvidíme, lebo boli prestavané," podotkla Denková. Na jednej z fotografií napríklad vidieť, že v roku 1900 využívali prvé poschodie citadely ako telocvičňu. "Kto by čakal, že voľakedy bola telocvičňa v jednom z priestorov. My dnes tento priestor využívame ako výstavný," skonštatovala Denková.



Druhá časť výstavy poukazuje na najvýznamnejšie pamiatky Banskej Štiavnice. Predstavuje zaniknuté objekty, dominanty mesta a ďalšie zákutia. Nepribližuje len exponované a turisticky atraktívne miesta, ale aj dolnú časť mesta, ktorá mala kedysi priemyselnejší charakter.