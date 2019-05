Výstava Príbehy 20. storočia prináša osudy obetí totalitných režimov

Výstava sa venuje aj obdobiu komunistickej diktatúry. Svedčí o tom napríklad príbeh Antona Tomíka (1932), ktorý bol bezdôvodne zatknutý a odsúdený na 15 rokov za údajnú protištátnu činnosť.

Trenčín 2. mája (TASR) - Príbehy ľudí, ktorí sa stali hrdinami našej pamäti národa počas oboch totalitných režimov, prináša nová putovná výstava Príbehy 20. storočia na Štúrovom námestí v Trenčíne. Trenčania a návštevníci mesta si ju môžu pozrieť do 3. júna. Pripravila ju nezisková organizácia Post Bellum SK.



Ako informovala PR manažérka Post Bellum SK Debora Pastirčáková, na štyroch panelových vežiach sa verejnosť môže zoznámiť s príbehmi 15 ľudí, ktorí zažili totalitu na vlastnej koži.



"Patrí k nim aj príbeh Lýdie Piovarcsyovej (1933), dedičky antikvariátu Steinerovcov, ktorá prežila vojnu vďaka pestúnke, keď arizátor Ľudo Ondrejov poslal jej rodičov do Osvienčimu. Ďalší z panelov prezentuje príbeh divadelnej herečky Dalmy Holanovej Špitzerovej (1925), ktorá prežila holokaust. V pracovnom tábore v Novákoch hrávala divadlo, čiastočne aj preto, aby dokázala prežiť neustálu hrozbu smrti,“ priblížila Pastirčáková.



Výstava sa podľa nej venuje aj obdobiu komunistickej diktatúry. Svedčí o tom napríklad príbeh Antona Tomíka (1932), ktorý bol bezdôvodne zatknutý a odsúdený na 15 rokov za údajnú protištátnu činnosť alebo príbeh Nadi Földváriovej (1933), ktorá si aj spolu s manželom Kornelom Földvárim zažila kruté dôsledky normalizácie. Bola vylúčená zo Zväzu hudobných skladateľov a mala zákaz činnosti.



Púť výstavy sa v Trenčíne nekončí, v júni sa presunie do Martina, neskôr do Žiliny a Sobraniec či ďalších miest, pričom v každom si ju verejnosť bude môcť pozrieť po dobu jedného mesiaca.