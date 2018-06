Výstava v Artgalérii v Prievidzi pripomína sté výročie vzniku ČSR

Na výstave sú aj diela, na ktorých umelci zobrazili napríklad Lídu Baarovú, Milana Rastislava Štefánika a ďalšie osobnosti bývalej ČSR.

Prievidza 26. júna (TASR) - Sto rokov od vzniku Československej republiky pripomínajú diela najvýznamnejších súčasných slovenských a českých výtvarníkov. Výstavu Prvá republika sprístupnila verejnosti v utorok Artgaléria v Prievidzi.



"My sme si pripravili v Artgalérii špeciálnu výstavu v spolupráci s galériou La Femme v Prahe, kde už tradične majiteľ tejto galérie dáva takzvané domáce úlohy a táto domáca úloha pre významných českých výtvarníkov znela prvá republika. Takto sa volá aj naša výstava a keďže sme na Slovensku, tak sme oslovili našich slovenských významných výtvarných umelcov a dali sme dokopy jedinečnú kolekciu zhruba 80 výtvarných diel," načrtol Roman Turcel z Artgalérie. Podľa neho ide prevažne o obrazy, grafiky, sochy, fotografie a pod. "Sto rokov je vlastne veľmi krátky čas a rozhodli sme sa to osláviť veľmi netradične. Viem, že táto téma si zaslúži pozornosť a rôznych výstav a akcií venovaných 100. výročiu je veľa, ale určite takýto výtvarný počin skutočne významných českých a slovenských výtvarníkov je unikátny. Väčšinou sú aktivity zamerané retrospektívne a historicky, dnes tu vidíme nové diela, ktoré vznikli práve na túto tému. Som rád, že po Prahe a Piešťanoch môžeme túto výstavu privítať u nás v Prievidzi," dodal.



Výstavu diel, na ktorých výtvarníci zobrazili i Lídu Baarovú, Milana Rastislava Štefánika, ďalšie osobnosti bývalej ČSR či oslobodené divadlo, si návštevníci môžu pozrieť v priestoroch Artgalérie do 30. júla.