Výstava v Lučenci predstavuje ľudí prenasledovaných komunizmom

Autorkou snímok, ktoré vznikali od roku 2014 ako súčasť pripravovanej knihy, je fotografka Katarína Acél-Gáliková. Sprievodné texty k výstave napísala publicistka a novinárka Soňa Gyarfašová.

Lučenec 31. októbra (TASR) – Portréty politických väzňov a ľudí prenasledovaných komunistickým režimom v 50. rokoch 20. storočia predstavuje aktuálna výstava Nenechali sa zlomiť, ktorá je do 2. decembra sprístupnená v Mestskom múzeu v Lučenci. Autorkou snímok, ktoré vznikali od roku 2014 ako súčasť pripravovanej knihy, je fotografka Katarína Acél-Gáliková. Sprievodné texty k výstave napísala publicistka a novinárka Soňa Gyarfašová.



„Nesmierne si vážim, že som dostala možnosť stretnúť sa s tými, ktorých komunisti nešetrili. Ich spomienky sú plné bolesti, trápenia, ale aj obdivuhodnej vnútornej sily a nádeje. Neraz som si pri ich rozprávaní kládla otázku: Boli by sme my dnes schopní znášať toľko krívd?” uviedla na margo výstavy Acél-Gáliková.



Gyarfašovej sa najskôr dotkla istá nespravodlivosť v tom, že títo ľudia boli často na okraji záujmu. „Sama som o mnohých z nich na začiatku nevedela. Hovorila som si, že práve toto sú skutočné osobnosti a pozitívne vzory. Neskôr som však pochopila, že sú hrdí, skromní a o prvoplánové uznanie nestoja. Po tom všetkom, čo prežili, majú v sebe veľký nadhľad, zmysel pre humor, optimizmus, silu a vnútornú slobodu,” priblížila autorka textov.