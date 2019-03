Výstava v múzeu v Rimavskej Sobote ukazuje vesmír očami detí

Do 29. marca sú na výstave prezentované všetky výtvarné práce, ktoré žiaci do súťaže zaslali.

Rimavská Sobota 11. marca (TASR) – Dohromady 253 výtvarných prác z 20 škôl môžu vidieť návštevníci aktuálnej výstavy Vesmír očami detí, ktorá je do 7. apríla sprístupnená v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Podľa slov jeho kultúrno-výchovnej referentky Eleny Lindisovej odborná porota vyhodnotila najlepšie práce, ktoré postúpia do celoštátneho kola súťaže v Slovenskej ústrednej hvezdárni (SÚH) v Hurbanove.



„Do výtvarnej súťaže sa zapojili aj tohto roku žiaci materských (MŠ), základných (ZŠ) i základných umeleckých škôl (ZUŠ) z okresu Rimavská Sobota. Účasť v tomto roku bola ovplyvnená aj chrípkovými prázdninami,“ podotkla Lindisová.



Počet prác z jednotlivých škôl je podľa jej slov rôznorodý. „Najviac prác v kategórii MŠ poslala MŠ na ulici Klokočovej v Hnúšti (12). V kategórii ZŠ viac ako 20 prác poslali zo ZŠ Klenovec (20), ZŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa (23) a ZŠ Hostinského z Rimavskej Soboty (24). V kategórii ZUŠ najviac prác prihlásila do súťaže ZUŠ Rimavská Sobota, a to až 25,“ konkretizovala Lindisová.



Do 29. marca sú podľa jej slov na výstave prezentované všetky výtvarné práce, ktoré žiaci do súťaže zaslali. „Od tohto dátumu si návštevníci budú môcť pozrieť výstavu už len bez postupujúcich prác, ktoré budú premiestnené do SÚH v Hurbanove,“ dodala.