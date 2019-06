Výstava v nitrianskej Synagóge mapuje život generála Štefánika

Panely priblížia i Štefánikovo detstvo, vedeckú prácu, či úspešnú diplomatickú kariéru.

Nitra 3. júna (TASR) – So životom Milana Rastislava Štefánika sa môžu prostredníctvom výstavy oboznámiť návštevníci nitrianskej Synagógy. Výstava mapujúca život významného politika, diplomata, vedca i cestovateľa je zapožičaná z hvezdárne v Partizánskom. Tvorí ju deväť panelov, ktoré zobrazujú Štefánika nielen ako postavu slovenskej politiky pred prvou republikou, ale aj ako vedúcu osobnosť česko-slovenského zahraničného odboja. Výstava sa začne v utorok 4. júna a potrvá do 23. júna.



Panely priblížia i Štefánikovo detstvo, vedeckú prácu, či úspešnú diplomatickú kariéru. Dominovať budú informácie z astronomickej oblasti, v ktorej rodák z Košarísk napríklad publikoval novátorskú štúdiu o zatmení slnka. Mapa, aj s absolvovanými cestami, zase priblíži Štefánika ako cestovateľa, informoval Andrej Jančovič z nitrianskeho mestského úradu. „Bohatý obrazový materiál, generálove citáty, či výroky známych ľudí, ktorí sa vyjadrili o jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej histórie, len dotvárajú mozaiku zaujímavej výstavy. Posledné panely mapujú posledný let i monumentálnu mohylu,“ skonštatoval Jančovič.