Výstava dlhoročného redaktora TASR P. Remiaša predstavuje 70 okamihov

Prievidza 27. februára (TASR)- Baníkov pri práci, svoju rodinu, momenty zo života hornej Nitry, ale i basketbalové zápasy zachytávajú fotografie novinára, publicistu, fotografa a spisovateľa Pavla Remiaša z Malinovej. Výstava 70 okamihov v Galérii RegionArt pri Regionálnom kultúrnom centre (RKC) v Prievidzi od štvrtka mapuje jeho takmer 60-ročnú tvorbu pri príležitosti jeho nadchádzajúceho životného jubilea.



"Pre mňa bola fotografia vždy veľkým tajomstvom, ja som nevedel ako malý chlapec v podstate prepracovať k tomu, čo to vlastne fotografia je. Veľmi som po tom túžil a nakoniec sa mi to podarilo až v deviatej triede. A objavujem fotografiu stále dodnes," povedal Remiaš. Podľa svojich slov hľadá na fotografie ľudí, a to v prostredí, ktoré ich charakterizuje a potom sa ich snaží vyfotiť tak, aby snímka mala výpovednú hodnotu.



"Mohol by som mať sen, mať tú najmodernejšiu techniku. Keď si spomeniem na to, že som prvé snímky, ktoré doslova obleteli svet, urobil s tými najjednoduchšími prístrojmi, som zástanca toho, že kto chce a vie fotografovať, nepotrebuje najdrahšiu a najmodernejšiu techniku. Môže dokonca fotografovať aj s telefónom," skonštatoval fotograf.



Výstava nesie názov 70 okamihov a práve život sa podľa Remiaša skladá z okamihov. "Ja som ani nezbadal, že už mám za sebou skoro sedem krížikov, ale mám ešte toľko práce, objavovať to pekné v ľuďoch i prírode," dodal.



"Paľa vnímam v prvom rade ako človeka, poznám jeho život, poznám jeho prácu a jeho práca je naozaj nesmierne zaujímavá. Vie si vážiť život, prácu, vie vyjadriť radosť zo života, ale vie sa i zamyslieť nad životom a hlavne vie to odovzdať divákovi, aby to tiež tak videl a vnímal, ako to cíti on," opísal autora kurátor výstavy a historik umenia Ján Papco.



Remiaš je podľa neho veľký humanista. "Hlavnou témou jeho fotografií je človek a v reportážnom podaní, či v dianí. Ale má aj iné témy rád, napríklad fotografuje huby ako živé bytosti. Jeho tvorbu si všetci vážime a ceníme. Pevne veríme, že to nie je záver, ale že bude pokračovať ešte dlho," uzavrel.



Bývalého dlhoročného redaktora TASR ocenil vo štvrtok Zväz slovenských fotografov zlatým odznakom za prínos fotografie doma i v zahraničí.



Výstavu 70 okamihov pripravilo RKC v Prievidzi v spolupráci občianskym združením Benedikt. Návštevníci si snímky bohatej tvorby autora môžu v galérii pozrieť do 22. marca.