Výstava v Tihányiovskom kaštieli približuje život v riekach a jazerách

Banská Bystrica 23. marca (TASR) - Krásu slovenských bystrín, jazier, riek a ich obyvateľov, ale aj ekologické problémy, ktoré sa týkajú našich vôd, prezentuje výstava Tajomstvá pod hladinou, ktorá je sprístupnená v Stredoslovenskom múzeu (SSM) - Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici.



Ako informovala manažérka múzea Martina Saktorová, výstava predstavuje unikátne zbierky predmetov a fotografií, približujúcich magický život v tečúcich i stojatých vodách. "Vďaka autentickým preparátom sladkovodných rýb z dielne uznávaného preparátora Milana Žiaka, ktorý vlastní jednu z najväčších súkromných zbierok preparovaných rýb na Slovensku, sa návštevníci ocitnú pod hladinou slovenských riek. Snímky českého fotografa a potápača Viktora Vrbovského, ktoré zachytávajú detaily rýb, obojživelníkov a bezstavovcov v ich prirodzenom prostredí, zase dotvoria predstavu o jedinečnom spôsobe života vodných obyvateľov," uviedla.



V rozprávkovom svete pod vodnou hladinou môžu najmenší návštevníci spolu s vodníkom sediacim na starej záchodovej mise rozjímať nad tým, ako ľudia zmenili svojím správaním jeho podvodnú krajinu. "A práve to je ďalší rozmer výstavy – poukázať na narastajúce ekologické problémy. Slovenské vodné toky totiž čoraz viac ohrozuje najmä výstavba veľkých a malých vodných elektrární, znečisťovanie vôd tuhým aj kvapalným odpadom, migračné bariéry na tokoch, plytvanie pitnou a úžitkovou vodou, či strácanie zásob podzemnej vody," priblížila ďalej Saktorová.



Výstavu obohacuje unikátna zbierka známok Poštového múzea, na ktorých sú vyobrazené živočíchy žijúce vo vodnom prostredí alebo v jeho blízkosti.



Výstava Tajomstvá pod hladinou bude v Tihányiovskom kaštieli otvorená do 2. júna 2019. Vo štvrtok 11. apríla o 16. h sa v kaštieli uskutoční komentovaná prehliadka výstavy so zoologičkou a kurátorkou Katarínou Dvořáčkovou.