Výstava v Trebišove prezentuje tisícku kraslíc z celého Slovenska

Na snímke 30. ročník výstavy veľkonočných kraslíc zdobených najrozličnejšími spôsobmi pod názvom Trebišovski pisanki pripravilo aj tento rok pre verejnosť Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 18. apríla 2019. Foto: TASR - Roman Hanc

Trebišov 18. apríla (TASR) – Viac ako 900 zdobených veľkonočných kraslíc zo všetkých kútov Slovenska môžu vidieť návštevníci na súťažnej výstave Trebišovski pisanki. Jej jubilejný 30. ročník sa koná v trebišovskom kaštieli. Potrvá do 19. mája, keď vyhlásia víťazov.Na výstave prezentuje svoje diela 62 tvorcov. Kraslice sú zdobené tradičnými, modernými i kombinovanými technikami a sú dôkazom invencie a zručností ich výrobcov.uviedla riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Beáta Kereštanová.Počas 30 rokov trvania výstavy prezentovali ľudoví umelci zo všetkých kútov Slovenska i zo zahraničia spolu viac ako 29.000 kusov kraslíc. Objavili sa rozmanité vaječné škrupiny, a to od maličkých škrupín zebričky či korely, až po pštrosie vajce. Najfrekventovanejšími tradičnými technikami bolo zdobenie kraslíc zafarbeným voskom a technika batikovania špendlíkom či trubičkou. Časté bolo aj vyškrabovanie, oblepovanie slamou, vlnou, perlovkou i farbenou dužinou močiarnej trávy sitiny, techniky odrôtovania alebo okúvania. Obväzovanie vajíčok rastlinnými časťami pred ponorením do vývaru z cibuľových šupiek sa objavilo takmer na všetkých ročníkoch. Najnovšie techniky zdobenia sú napríklad prelamovanie na spôsob madeiry, zdobenie nitmi alebo miniatúrami z moduritu. Často sa vyskytovalo maľovanie štetcom, nalepovanie zlatých detailov, korálok, textilu, papiera, kukuričného šúpolia alebo rôznych semienok, technika obháčkovania, paličkovanie, frivolitkovanie a ďalšie. Módnym trendom posledných rokov je kombinovanie dvoch i viacerých techník výzdoby na tej istej kraslici. Návštevníci mohli obdivovať rozmanité farebné kompozície, ornamenty i ľudové nápisy s tradičným prianím, veršami o láske, riekanky či sakrálne motívy.Označenie pisanka je jedným z pomenovaní kraslice na východnom Slovensku. Ozdobené vajíčko predstavuje symbol jari a zobúdzajúcej sa prírody. Kraslice darovali dievčatá svojim šibačom a polievačom.