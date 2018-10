Výstava vo VSM približuje zrod metropoly východného Slovenska

Výstavou pod názvom Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska si VSM pripomína 100. výročie vzniku Československa.

Košice 25. októbra (TASR) – Košice sa v období prvej Československej republiky premenili z provinčného posádkového mesta v prirodzenú administratívnu, vojenskú i kultúrnu metropolu východného Slovenska. Dokumentuje to výstava, ktorú vo štvrtok otvorili v košickom Východoslovenskom múzeu (VSM).



Výstavou pod názvom "Košice 1918 – 1938. Zrod metropoly východného Slovenska" si VSM pripomína 100. výročie vzniku Československa. "Zvýraznili sme túto regionálnu stránku existencie Československej republiky vzhľadom na to, že východné Slovensko ako také sa vytvorením Košickej župy stalo historicky prvýkrát samostatnou administratívnou jednotkou s Košicami ako jej centrom," uviedol pre TASR spoluautor výstavy Martin Jarinkovič.



Dvadsaťročie, ktoré sa autori podujali zmapovať, znamenalo podľa nich pre Košice obdobie nebývalého rozmachu vo všetkých oblastiach politického, hospodárskeho i spoločenského života. Ten sa oproti predchádzajúcemu obdobiu značne zdemokratizoval, čiže jeho súčasťou sa mohli stať širšie masy obyvateľstva.



Obzvlášť pozoruhodný bol v danom období architektonický rozvoj mesta, pričom jeho pamiatky sú dodnes prítomné a zjavné. Košice sa postupne do roku 1938 menili na moderné a pulzujúce mesto s novou infraštruktúrou, dopravnou sieťou, moderným koncepčným riešením bytovej otázky a novým estetickým riešením verejného mestského priestoru. Mimoriadne rôznorodý a pestrý bol počas medzivojnového obdobia spolkový život, keď v meste pôsobilo viac ako 170 profesijných, stavovských, športovo-branných, národnostných a záujmových združení a organizácií. Autori výstavou zároveň poukázali aj na špecifickosti vývoja Košíc v rámci republiky vyplývajúce z ich kultúrneho dedičstva, ako aj etnickej a kultúrnej rôznorodosti.



Výstava je členená do viacerých tematických okruhov sledujúcich politický vývoj, spoločenský a spolkový život, kultúru a školstvo. Návštevníci si môžu pozrieť napríklad rekonštrukciu dobových interiérov obývacej miestnosti, kaviarne či ľudovej školy, zaujme aj počítačová vizualizácia pôvodného vzhľadu budov policajného riaditeľstva a hlavnej pošty.



"K unikátnym zbierkam určite patria stoličky z interiéru bytu Milana Rastislava Štefánika z jeho pozostalosti. Z militárnych vecí je tu napríklad unikátna prilba Sohlberg pôvodne vyrábaná pre ruskú cársku armádu vo Fínsku, ktorú používali aj československí legionári. Cenné je aj torzo písacieho stola niekdajšieho riaditeľa Východoslovenského múzea doktora Josefa Poláka," povedal Jarinkovič.



Výstavu pripravilo VSM v spolupráci so Štátnym archívom v Košiciach, spoluautormi sú aj Vojtech Kárpáty a Erik Dulovič. Pre verejnosť bude otvorená do augusta 2019.