Výstavba cintorína v Nitre na Chrenovej by mala byť ukončená na jeseň

Nitra 14. apríla (TASR) – Na jeseň tohto roka by mala byť ukončená výstavba nového cintorína na Chrenovej v Nitre. Na novom pietnom mieste na Levickej ulici bude po dokončení nielen kolumbárium, ale aj 1300 hrobových miest pre viac ako 2500 osôb. Podľa hovorcu Mestského úradu v Nitre Tomáša Holúbka by mal byť cintorín dokončený v septembri tohto roka, nasledovať bude kolaudačné konanie.



O vybudovaní nového cintorína rozhodla radnica už pred niekoľkými rokmi. Dôvodom boli dlhodobé problémy s nedostatkom priestoru na nové hrobové miesta. Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané v roku 2015, projekt je rozčlenený na etapy. Podľa pôvodného zámeru mal byť cintorín hotový do konca roka 2016. „Dokončenie investície predĺžili najmä výkup pozemkov a nedostatok finančných prostriedkov,“ uviedol Holúbek.



Aktuálne je dokončené kompletné oplotenie cintorína. Stavenisko prevzal stavebník v decembri minulého roka, s ďalšími prácami začal v januári tohto roka. Cena investície vo všetkých etapách je vyčíslená na približne 2 milióny eur, na realizáciu boli použité iba mestské finančné prostriedky.



Nový chrenovský cintorín bude stáť v lokalite Selenec, na okraji mesta v smere na Levice. V stavebnom povolení sa uvádza, že budú vybudované jednopodlažný objekt s obradnou sieňou, drobná architektúra, mobiliár, osvetlenie cintorína, oplotenie, inžinierske siete, bude vysadená zeleň a vybudovaná plocha na hrobové miesta s výmerou takmer 17.000 štvorcových metrov.