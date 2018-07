Výstavbu juhovýchodného obchvatu Starej Ľubovne deklaruje i memorandum

Na výstavbu obchvatu schválili krajskí poslanci 1,35 milióna eur, mesto vyčlenilo ďalší milión. Očakávaným efektom by malo byť výrazné zníženie dopravného zaťaženia historického centra Starej Ľubovne.

Stará Ľubovňa 18. júla (TASR) – Zmyslom memoranda o spolupráci, ktoré v stredu podpísali v Starej Ľubovni zástupcovia samosprávy a Vyššieho územného celku (VÚC) Prešov, je realizácia juhovýchodného obchvatu mesta. Podľa predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského a primátora Starej Ľubovne Ľuboša Tomka ide o významnú a dlho očakávanú spoločnú investíciu.



„Som rád, že krajské zastupiteľstvo podporilo túto investíciu. Uvedomujeme si, že mesto je preťažené dopravou, čo negatívne vplýva na každodenný život jej obyvateľov. Vybudovanie novej komunikácie, možnosť presmerovania nákladnej dopravy z centra mesta, by malo podstatne zlepšiť situáciu nielen pre motoristov, ale pre všetkých, ktorí tu žijú alebo mestom prechádzajú," konštatoval Majerský.



Na výstavbu obchvatu schválili krajskí poslanci 1,35 milióna eur, mesto vyčlenilo ďalší milión. Očakávaným efektom by malo byť výrazné zníženie dopravného zaťaženia historického centra Starej Ľubovne, eliminovanie nehodovosti, zlepšenie bezpečnosti dopravy nielen pre motoristickú verejnosť, ale i pre peších a cyklistov. V súčasnosti prejde Námestím sv. Mikuláša denne približne 6000 vozidiel, čo je podľa primátora neúnosné zaťaženie centra. „Na túto investíciu sme čakali 20 rokov, celý proces brzdili výkupy pozemkov i finančná náročnosť zámeru. Pozitívnych faktorov projektu je viac, skráti sa vzájomná vzdialenosť Levočskej a Prešovskej ulice o približne dva kilometre, zníži sa hluk, množstvo exhalátov, ale i nehodovosť v na tomto úseku. Pozitívne vnímam aj dopad na rozvoj cestovného ruchu v historickom jadre mesta," zhodnotil Tomko. Dodal, že mesto na realizáciu obchvatu schválilo 300.000 eur z rozpočtu a 700.000 dofinancuje prostredníctvom úveru.



V projekte sa ráta s výstavbou úplne novej komunikácie dlhej viac ako 900 metrov, ktorá bude spájať dve cesty III. triedy. Konkrétne cestu vedúcu v smere na obce Jakubany a Nová Ľubovňa na Levočskej ulici a komunikáciu v Starej Ľubovni na Prešovskej ulici, ktorá sa napája na cestu I. triedy v smere na Prešov.



Na výstavbu novej cesty je už vydané právoplatné stavebné povolenie, v priebehu leta vyhlási Správa a údržba ciest PSK, ktorá je štatutárom projektu, proces verejného obstarávania na zhotoviteľa. Po ukončení tejto fázy sa začne s realizáciou samotných prác, ktoré by mali podľa predpokladov trvať do novembra 2010. Podľa projektovej dokumentácie pozostávajú zo 16 objektov vrátane výstavby mosta cez potok Jakubianka.



Stará Ľubovňa však nie je jediným mestom v regióne, ktoré nutne potrebuje obchvat. Problémy s dopravou sú napr. aj v Kežmarku, kde sú kolóny už bežnou súčasťou dňa miestnych ľudí i návštevníkov. „V tomto prípade však ide o cestu 1. triedy a my nemôžeme vstúpiť do niečoho, čo je úlohou štátu. Ale Stará Ľubovňa je prvá a ja verím, že ďalšie okresy budú na rade," uzavrel Majerský.