Výstavisko Expo Center ovládne ženská krása a mužský šarm

Trenčín 23. marca (TASR) – Viac ako sedem desiatok vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rakúska sa predstaví v piatok a v sobotu (24. marca) na trenčianskom výstavisku Expo Center v rámci 26. ročníka medzinárodného kozmetického veľtrhu Beauty Forum Trenčín. Jeho súčasťou je i Svadobná výstava.



Ako informovala manažérka marketingu spoločnosti Expo Center Romana Paur, veľtrh organizujú v spolupráci s nemeckou spoločnosťou Health & Beauty Germany GmbH, ktorá je držiteľom licencie pre usporiadanie odborných súťaží a veľtrhov Beauty Forum v Európe.



„Podujatie zastrešuje všetky oblasti kozmetického priemyslu. Nechtovým dizajnérkam, manikérkam, kozmetičkám, vizážistkám, kaderníčkam a pedikérkam ponúka širokú škálu kvalitných značiek, medzi ktorými sa každoročne objavujú aj novinky vstupujúce na slovenský trh. Našou snahou je vytvoriť pre kozmetické firmy profesionálnu platformu pre prezentáciu svojich produktov, obchodných značiek a služieb,“ uviedla Paur.



Veľtrh podľa nej ponúka odbornej verejnosti aj atraktívny sprievodný program plný noviniek. Kozmetičky a vizážisti môžu ukázať svoje schopnosti v rámci majstrovstiev SR v make-upe na tému Miami Beach – time to party. Pre nechtové dizajnérky a manikérky je pripravená odborná súťaž majstrovstvá SR v NailArt Trophy, témou je náš folklór.



Pre slovenských a zahraničných kaderníkov a vizážistov je určený štvrtý ročník súťaže VlasyVizáž Cup 2018, ktorá je zameraná na premenu modelky - inšpiratívnu a kreatívnu prácu vychádzajúcu z trendov. Aktuálnou novinkou je programové centrum.



„Pripravili sme veľkú hairstylistickú show svadobných účesov Timei Tungli Vörösovej spojenú s módnou prehliadkou svadobných a spoločenských šiat návrhárky Jany Jurčenko, prehliadku pánskych oblekov so známym hercom Jurajom Bačom, hudobné vystúpenia, muži by si nemali nechať ujsť Barber show a mnoho iného,“ doplnila manažérka.



Pre návštevníkov bude veľtrh otvorený 23. až 24. marca od 10.00 do 18.00 hodiny.