Nitrianska galéria otvorí výstavu Fetiše súčasnosti

Vďaka kurátorskému komentáru budú môcť návštevníci postupne objavovať rôzne kategórie fetišov. Od kultových a magických predmetov minulosti a súčasnosti až po fetiše tela, erotiky, módy či dizajnu.

Nitra 7. februára (TASR) – Nitrianska galéria priblíži návštevníkom výstavu Fetiše súčasnosti pomocou komentovanej prehliadky, ktorá sa bude konať 21. februára o 17. hodine. Výtvarníci, dizajnéri, spisovatelia i filmári zo Slovenska i Česka v reprezentačných sálach galérie vytvorili expozíciu, ktorá je ironickou prezentáciou ľudských slabostí a úchyliek.



Vďaka kurátorskému komentáru budú môcť návštevníci postupne objavovať rôzne kategórie fetišov. Od kultových a magických predmetov minulosti a súčasnosti až po fetiše tela, erotiky, módy či dizajnu. "Našou snahou je cez vybrané kapitoly o fetišoch vizuálne pátrať po neškodných úchylkách v našom správaní, ktoré nás na jednej strane od ostatných odlišujú, no na druhej strane mnohých ľudí nečakane a nevedomky spájajú. Výstava je ponukou našej vlastnej interpretácie týchto fenoménov, s ktorou sa návštevníci môžu, no nemusia stotožniť," konštatujú kurátori výstavy.



Ako pripomenuli, výstava potrvá v Reprezentačných priestoroch Nitrianskej galérie do 31. marca. "Počas jej trvania vyjde katalóg, ktorý bude okrem kurátorských textov a reprodukcií diel obsahovať aj príspevky od autorov, ktorí sa na problematiku fetišov pozreli z rôznych uhlov pohľadu, nielen umeleckého a sexuologického, ale aj teologického, literárneho a ekonomického," pripomenuli organizátori.