Výstup na Dhaulágirí severozápadným hrebeňom sa P. Hámorovi nepodaril

Poprad 23. mája (TASR) - Snaha o prvovýstup na Dhaulágirí (8167 metrov nad morom) doteraz nezdolaným severozápadným hrebeňom slovenskému horolezcovi Petrovi Hámorovi nevyšla. Spolu s dvojicou rumunských horolezcov, ktorými sú Horia Colibasanu a Marius Gane, pritom mali najťažšiu časť už za sebou. Pre TASR to potvrdila manželka Hámora Mária Hámorová s tým, že trojicu na hrebeni opäť zastavil silný vietor.



Horolezci pritom potrebovali len niekoľko dní stabilného počasia, aby cestu dokončili, avšak nedočkali sa. „Predpovede neboli také, aké chceli, boli síce pripravení pokračovať ďalej, ale jeden deň pekného počasia bol málo. Sú radi, že to, čo mali preliezť, preliezli, mrzí ich, že počasie im nedoprialo dokončiť výstup, ale tak to, bohužiaľ, chodí. Počasie je nevyspytateľné a s touto možnosťou aj rátali, pretože posledné roky je to väčšinou tak,“ priblížila Hámorová.



Dodala, že veľa prvovýstupov v Himalájach sa tento rok zrušilo pre počasie. Slovensko-rumunská trojica tak nebola jediná, ktorej sa to nepodarilo. „Boli tam aj chlapci z Poľska, ktorí chceli robiť prvovýstup na Annapurnu, a oni ani nenastúpili na hrebeň. Keď je silný vietor, tak sa nedá fungovať ani na chodníku v Tatrách, nieto ešte na hrebeni v Himalájach. To rozhodovanie je potom veľmi jednoduché, pretože keď je silný vietor, nedá sa spraviť ani krok,“ skonštatovala Hámorová.



Podľa nej ich najviac mrzí, že tú najťažšiu časť cesty už mali v podstate prelezenú a ostalo im dokončiť hrebeň. Ten síce nie je krátky, avšak v prípade priaznivých poveternostných podmienok by ho zrejme dokončili. „Teraz zbalili base kemp, v najbližších dňoch zrušia základný tábor, vrátia sa dole a pôjdu domov. Vrátiť by sa mali začiatkom júna,“ doplnila Hámorová.



Do Káthmandu odletel najúspešnejší slovenský horolezec 10. marca s jasným cieľom, zdolať siedmu najvyššiu horu sveta cestou, ktorou ešte nikto nikdy nešiel. Dhaulágirí bola pritom poslednou z osemtisícoviek, ktorú Hámor zdolal, a uzavrel tak tzv. korunu Himalájí. Stal sa teda prvým Slovákom, ktorý vystúpil na všetkých 14 osemtisícoviek v najvyšších horách sveta.