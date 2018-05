Výťažok z behu na Liptove poputuje na podporu invalidných športovcov

Minulý rok sa do Barlatónu zapojilo viac ako 300 Liptákov i ľudí z celého Slovenska.

Liptovský Hrádok 10. mája (TASR) – Symbolický benefičný beh či prechod z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku s názvom Barlatón, ktorý spája zdravých a hendikepovaných ľudí s cieľom pomáhať, zapíše v júni svoj ďalší ročník. Tento rok by z vyzbieraného štartovného chceli organizátori podujatia, Komunitná nadácia Liptov (KNL), podporiť trojicu zdravotne postihnutých športovcov zakúpením špeciálneho terénneho hendbike-u. Jana Mrlianová z KNL informovala, že do iniciatívy sa môže zapojiť ktokoľvek - chodci, bežci, cyklisti, vozičkári či barličkári.



„Tohtoročná trať bude začínať štartom pri kostole v liptovskomikulášskej mestskej časti Okoličné. Cieľovou stanicou bude Borová sihoť v Liptovskom Hrádku. Trať je jednoduchá – vedie popri Váhu,“ priblížila Mrlianová pre TASR. Súčasťou prechodu budú i stanoviská s občerstvením v obciach Podtureň a Uhorská Ves. Z dôvodu bezpečnosti budú po trase jazdiť príslušníci mestskej polície oboch miest - Liptovský Hrádok aj Liptovský Mikuláš.



Myšlienka realizovať Barlatón vznikla v roku 2010 v hlave Dalibora Novotného, umeleckého rezbára, ktorý ostal po vážnom úraze odkázaný na barle. So svojím kamarátom Ivanom Šobáňom, hendikepovaným básnikom, uzavreli stávku - prejsť o barlách trasu z Liptovského Mikuláša do Liptovského Hrádku. „Týmto je podujatie špecifické - z nevinnej stávky sa stala tradícia. Keďže KNL sa problematike hendikepovaných venuje a s dvojicou pracuje na viacerých spoločných projektoch, rozhodli sme sa minulý rok oprášiť myšlienku Barlatónu a dať mu šancu byť každoročným športovým podujatím v regióne spájajúcim športovcov i nešportovcov, zdravých i hendikepovaných v rámci jedného podujatia,“ uviedla Mrlianová.



Minulý rok sa do Barlatónu zapojilo viac ako 300 Liptákov i ľudí z celého Slovenska. „Prišli mamičky na materskej dovolenke s kočíkmi, psičkári z útulku so svojimi psíkmi či babičky so svojimi vnúčikmi. Bolo to krásne generačné prepojenie – najmladší účastník mal asi tri roky a najstarší takmer 75 rokov,“ načrtla Mrlianová. Vyzbierané peniaze použila nadácia na kúpu špeciálneho kočíka pre Maťka Pončáka z obce Podtureň, ktorý trpí pľúcnou hypertenziou.



Viac informácií o podujatí i možnostiach registrácie na podujatie nájdu záujemcovia na stránke KNL.