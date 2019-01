Výťažok z primátorského punču odovzdal P. Fiabáne Diecéznej charite

Výťažok použijú na vybavenie nocľahárne v Dome charity sv. Vincenta v Žiline, ktorý poskytuje sociálne služby pre ľudí bez domova v rámci nízkoprahového denného centra.

Žilina 18. januára (TASR) – Výťažok z tradičného primátorského punču, symbolický šek v hodnote 597 eur, odovzdal v piatok primátor Žiliny Peter Fiabáne riaditeľovi Diecéznej charity Žilina Petrovi Birčákovi. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.



Doplnila, že výťažok použijú na vybavenie nocľahárne v Dome charity sv. Vincenta v Žiline, ktorý poskytuje sociálne služby pre ľudí bez domova v rámci nízkoprahového denného centra.



"Veľká vďaka patrí všetkým obyvateľom i návštevníkom Žiliny, ktorí sa zapojili do tejto dobročinnej akcie a podporili myšlienku nezištnej pomoci druhým. Aj to je jeden z dôkazov, že naši občania sú solidárni a ochotní pomôcť ľuďom v núdzi. Verím, že peniaze pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú," dodal po odovzdaní symbolického šeku žilinský primátor.



V roku 2018 venovali výťažok z primátorského punču Nadácii Mesta Žilina, ktorá poskytuje pomoc zdravotne postihnutým, seniorom, chorým a bezmocným občanom v núdzi, pripomenula Zigová.