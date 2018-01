Výtvarná súťaž v B. Štiavnici odhalí vzťah malých aj veľkých k prírode

Súťažiaci si môžu zvoliť ľubovoľnú techniku. Uzávierka súťaže je 29. marca a vyhodnotenie a vernisáž súťažných prác sa uskutoční 26. apríla v Galérii Jozefa Kollára.

Banská Štiavnica 22. januára (TASR) - S témou Každý deň je deň Zeme vstupuje do svojho XX. ročníka medzinárodná výtvarná súťaž My sa nevieme sťažovať nahlas. Táto téma podľa organizátorov otvára súťažiacim priestor na výtvarné uvažovanie o prírode a našom vzťahu k nej.



"Odborníci odhadujú, že Zem má 4,5 miliardy rokov – 1642,5 miliárd dní. Príroda poskytuje človeku domov, priestor a zdroje na každodenný život. Zdá sa, že na to bezohľadne zabúdame," uviedla Petra Páchniková zo Slovenského banského múzea s tým, že prostredníctvom súťaže sa môžu deti aj dospelí pokúsiť výtvarne zodpovedať tento vzájomný vzťah.



Medzinárodná súťaž je určená pre žiakov materských, základných, základných umeleckých, stredných, ale aj vysokých škôl a dospelých. Súťažiaci si môžu zvoliť ľubovoľnú techniku. Uzávierka súťaže je 29. marca a vyhodnotenie a vernisáž súťažných prác sa uskutoční 26. apríla v Galérii Jozefa Kollára.



Súťaž vyhlásilo Slovenské banské múzeum - Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici, BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom - pracovisko Banská Štiavnica, Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica a mesto Banská Štiavnica.