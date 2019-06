Využitím vody z vrtu na kúpalisko sa bude Handlová naďalej zaoberať

Stanovisko projektantov o vhodnosti využitia geotermálnej vody vrtu RH-1 vzali na vedomie aj handlovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom mája.

Handlová 5. júna (TASR) - Využitie geotermálnej vody z vrtu Jozef na celé tepelné hospodárstvo rekonštruovanej plavárne a budovaného letného kúpaliska v Handlovej by bolo spomedzi troch variantov najdrahšou alternatívou na ich budúcu prevádzku a investičné náklady. Vyplýva to zo stanoviska projektantov, ktoré predložili samospráve. Mesto sa prípadným využitím geotermálnej energie bude naďalej zaoberať, vytvorilo na to špeciálnu komisiu.



"Prvý variant hovorí o tom, že by sa geotermálna voda používala na celé tepelné hospodárstvo, to znamená na kúrenie, ohrev vzduchotechniky, doplnenie bazénov a využitie bazénov všeobecne. Druhý variant hovorí o čiastočnom využití geotermálnej energie, o výdatnosti dva litre za sekundu. Tento variant bol aj naprojektovaný a stavebným povolením schválený," načrtol vedúci oddelenia výstavby, územného plánu, dopravy a ochrany životného prostredia Mestského úradu v Handlovej Jozef Čaplár.



Tretí variant podľa neho hovorí o nevyužití geotermálnej vody s tým, že na účely vonkajšieho letného kúpaliska by sa zhruba 75 percent použitej vody recyklovalo a vracalo naspäť do systému. "Návratnosť alebo efektívnosť u tretieho variantu vychádza ako základ, teda 100 percent prevádzkových a investičných nákladov. Projektom a stavebným povolením povolený variant vychádza zhruba na 155 percent oproti tretiemu variantu a ten najhorší, prvý variant, použiť geotermálnu vodu v plnom rozsahu, čiže 13,8 litra za sekundu, vychádza na úrovni 355 percent prevádzkových, ale aj investičných nákladov," ozrejmil.



Stanovisko projektantov hovorí o tom, že prípadné nevyužitie geotermálnej vody na účely letného kúpaliska je v prvom rade z hľadiska energetického potenciálu, spomenul ďalej Čaplár. "Využiteľnosť vrtu v rámci tepelného potenciálu je na úrovni len 15,9 percenta, to znamená, že zvyšok by sa aj tak musel zohrievať cez plynovú energiu alebo kogeneračnú jednotku, prípadne inak. Čo sa týka chemických vlastností, najhoršou vlastnosťou vody je to, že vyrába inkrust a dodávatelia bazénov nedávajú záruku na použitie takejto vody do ich systému," dodal.



Stanovisko projektantov o vhodnosti využitia geotermálnej vody vrtu RH-1 vzali na vedomie aj handlovskí mestskí poslanci na svojom rokovaní koncom mája. Zároveň rozhodli o vytvorení komisie, ktorá to bude vyhodnocovať. "Prihliadli sme na prvé posúdenie, ktoré sa uskutočnilo v komisii výstavby a odporučilo, aby sa zriadila dočasná komisia na posúdenie nových skutočností projektu kúpaliska a plavárne. Do nej sme vymenovali troch členov komisie výstavby, troch členov komisie ekonomickej, odborných zamestnancov mesta. Komisia je otvorená aj poslancom," priblížila primátorka Silvia Grúberová.



Prvými závermi komisie sa budú zaoberať vybrané stále komisie pri mestskom zastupiteľstve (MsZ), mestská rada, ako i MsZ. "Chceme sa tým veľmi intenzívne zaoberať v čo najrýchlejšom čase," podotkla primátorka. Dočasná komisia by mala rokovať viackrát.



Modernizáciu mestskej plavárne Handlová a priľahlého kúpaliska realizuje spoločnosť B.T.I., spol. s r. o., Banská Bystrica za viac ako päť miliónov eur.