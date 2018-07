Vyvrátený strom poškodil obnovenú časť hradu v Kežmarku

Prevádzku hradu ani prehliadky táto udalosť neovplyvní, miesto už pracovníci upratali a vybité okno provizórne zabezpečili.

Kežmarok 3. júla (TASR) – Silný vietor počas uplynulého víkendu vyvrátil strom v parku pri hrade v Kežmarku a poškodil len nedávno zrekonštruovanú časť severovýchodného traktu. Riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintuľová pre TASR uviedla, že škody, ktoré vietor napáchal v sobotu (30.6.), zatiaľ vyčíslené neboli. "Poškodené sú strecha, hromozvod, odkvapová rúra, celá fasáda, okno je rozbité, úplne ho vytrhlo z múru, a poškodené sú aj fresky, ktoré tam boli zafixované," priblížila Cintuľová s tým, že na opravenú fasádu spadol prehnitý strom, ktorý je v parku za hradom.



Najprv je podľa nej dôležité zistiť, v akom stave je strecha, keďže strom poškodil aj šindeľ. Vyjadrenie bude potrebovať aj od reštaurátorov a až následne bude možné vyčísliť škody. "Jediné šťastie je, že tam vtedy neboli návštevníci, len 15 minút predtým, ako sa to stalo, tam prešla veľká poľská skupina. Zároveň divadelníci nacvičovali scénku hneď vo vedľajšej miestnosti a mali sa tam presunúť. Bola to veľká rana, črepiny boli až na schodoch," zdôraznila riaditeľka. Dodala, že chod hradu ani prehliadok táto udalosť neovplyvní, miesto už pracovníci upratali a vybité okno provizórne zabezpečili. Opäť bude nutné postaviť lešenie a práce na obnove sa budú vykonávať aj vnútri.



Mesto malo podľa Cintuľovej už dávnejšie v pláne revitalizovať tento park, veľa stromov je tam v dezolátnom stave, sú prehnité a spadnúť pri silnom vetre by mohli aj ďalšie. Časť hradu, ktorú poškodil strom, pritom len nedávno zrekonštruovali, stavenisko odovzdali vedeniu múzea pred troma týždňami. "Už sme si mysleli, že máme celú opravu hradu za sebou a všetko je spravené a teraz sa nám toto stalo. Sme z toho smutní, ale, našťastie, sa nikomu nič nestalo, snáď to opravíme čo najskôr," dodala Cintuľová.



Zdôraznila, že v súčasnosti sú aj napriek tejto udalosti v plnom prúde prípravy na festival Európske ľudové remeslo (EĽRO), ktoré tento týždeň začína v Kežmarku. Na nádvorí hradu sa môžu návštevníci tešiť na celodenný program, pripravené sú tvorivé dielne, rozprávky, divadelné prestavenia, šermiari, sokoliari i remeselníci. Už tradične je súčasťou EĽRO na hrade aj divadelné predstavenie Krvavé dejiny, ktoré sú tento rok venované Beate Laskej.



"Naši divadelníci budú hrať predstavenie v priestoroch hradu už od stredy (4.7.), môžem povedať, že už teraz máme všetky predstavenia takmer vypredané, čo nás veľmi teší. Po minulé roky sme mali ešte v predaji počas festivalu nejaké lístky, teraz to vyzerá tak, že nebudeme mať čo predávať," uzavrela riaditeľka.