Vyvýšené zeleninové záhony na sídlisku posilnia zvolenskú komunitu

Plochy so zmeneným režimom kosenia sa už udomácnili v Bratislave, príklad si vzala aj Trnava, Prievidza či Levoča.

Zvolen 11. júla (TASR) - Na sídlisku Zlatý potok vo Zvolene vybudovali v uplynulých dňoch vyvýšené zeleninové záhony pre obyvateľov okolitých bytových domov. Záhony sú súčasťou projektu Mestské včely, ktorý vo Zvolene realizuje občianske združenie Živica v spolupráci s mestom Zvolen a Technickou univerzitou od septembra 2017. Plocha za bytovkami na Zlatom potoku je ukážkovou plochou, na ktorej sa kosí so zmeneným režimom a v pásoch, aby mohol opeľujúci hmyz nachádzať potravu aj úkryt počas celej sezóny. Na ploche už boli vysadené nektárodajné bylinky.



Miesto za bytovkami však láka nielen ku hrám a prechádzkam, ale pre početnú komunitu aj k využitiu na pestovanie zeleniny s deťmi. „Keď som túto krásnu veľkú plochu prvýkrát uvidela, hneď som si predstavila rodiny s deťmi, ktoré tu žijú a využívajú z celej plochy iba malé detské ihrisko, čo je naozaj škoda. Výsadba bylinkového záhona a vytvorenie záhonov na pestovanie nenáročnej zeleniny je ideálnym spôsobom, ako deti naučiť, odkiaľ jedlo pochádza a zároveň posilniť možnosti na stretávanie sa komunity pri zmysluplných aktivitách,“ hovorí krajinná architektka Zuzana Hudeková, ktorá plochu navrhovala.



„Teším sa každej aktivite, ktorá ľudí prepája so susedmi, ale i prostredím, v ktorom žijú. Záhony prinášajú ľuďom možnosť stretávať sa pri ich údržbe a vzájomne si pomáhať. V istom zmysle ide o návrat k tomu, čo kedysi bežne robili naši starí rodičia,“ uviedla k projektu primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.



„Plocha sa kosí v pásoch, kde sa strieda pokosený s nepokoseným pásom, aby mali kvety šancu zakvitnúť a vysemeniť sa. Zároveň sa tak vytvára priestor na detské hry – skrývačku či naháňačku pomedzi pásmi a pozorovanie opeľujúceho hmyzu,“ vysvetľuje Peter Svitek, koordinátor projektu zo Živice.



„Trávu je nutné z plochy odniesť, aby sa pôda príliš neobohacovala dusíkom a aby kvety nevytlačili buriny. Kvitnúce lúky najlepšie rastú na chudobných pôdach a pokiaľ firmy len pokosia a trávu nechajú na mieste, likvidujú pôvodné druhy a plocha stráca svoju hodnotu,“ hovorí Petra Ježeková zo Živice, manažérka projektu Mestské včely.



Plochy so zmeneným režimom kosenia sa už udomácnili v Bratislave, príklad si vzala aj Trnava, Prievidza či Levoča.