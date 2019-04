Výzva z Fondu malých projektov podporí slovensko-maďarské projekty

Z Fondu malých projektov, nástroja na podporu cezhraničnej spolupráce na juhu Slovenska, si žiadatelia môžu prerozdeliť vyše štyri a pol milióna eur.

Bratislava 5. apríla (TASR) – Obce i občianske združenia, ktoré rozvíjajú región južného Slovenska, môžu opätovne žiadať o dotácie na podporu svojich aktivít v rámci Fondu malých projektov. Podmienkou aj tentoraz je, aby kooperovali a o grant žiadali s partnerom v Maďarsku. O výzve informuje Bratislavský samosprávny kraj (BSK).



Z Fondu malých projektov, nástroja na podporu cezhraničnej spolupráce na juhu Slovenska, si žiadatelia môžu prerozdeliť vyše štyri a pol milióna eur. V pilotnej výzve bolo podporených 14 projektov, medzi ktorými bolo napríklad spoločné vzdelávanie školákov, výstavba multifunkčných ihrísk, podpora vodnej turistiky či partnerské dni obcí.



"Pre budúcich žiadateľov sme pripravili v pondelok 8. apríla aj Informačný deň, na ktorom sa dozvedia viac o výzve, ale oboznámia sa aj s formulárom žiadosti a môžu sa opýtať na všetko, čo ich k tejto téme zaujíma. Novinkou je fórum na vyhľadávanie partnerov, počas ktorého sa budú môcť žiadatelia zo Slovenska zoznámiť so žiadateľmi z Maďarska a môžu uzatvoriť partnerstvá,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.



Výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok z Fondu malých projektov SKHU/WETA/1901 vyhlásilo Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh. Žiadatelia môžu predkladať projekty v dvoch prioritných osiach - Príroda a kultúra (978.153,54 eura) a Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti (3.696.740,47 eura). Povinné spolufinancovanie žiadateľov je 15%. Výzva je otvorená do konca júna a Bratislavský kraj je jedným z troch slovenských krajov, ktoré sa do tejto výzvy môžu zapojiť.