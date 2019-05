Vznikla petícia za zrušenie jedného volebného obvodu pre voľby do NRSR

Na to, aby sa petíciou zaoberal parlament, potrebujú vyzbierať minimálne 100.000 podpisov.

Prešov 10. mája (TASR) - Slovensko potrebuje toľko volebných obvodov, koľko má krajov. Zmenu možno priniesť len z regiónov a ľuďmi, ktorí majú skúsenosti s komunálnou politikou a občianskou angažovanosťou. Tvrdia to členovia petičného výboru, ktorí v piatok v Prešove oficiálne začali so zbieraním podpisov. Chcú ňou dosiahnuť zrušenie jedného volebného obvodu a zvýšenie počtu volebných obvodov pre parlamentné voľby.



"Chceme, aby v parlamente boli nielen nominanti politických strán, ale zástupcovia regiónov, ktorí v ňom reálne žijú a poznajú jeho potreby. Dva najmenšie kraje na Slovensku majú v parlamente dnes také isté zastúpenie ako dva najväčšie kraje, teda Prešov a Košice. Bratislavský kraj má výraznú 'presilovku', pretože momentálne zo 150 poslancov je 54 z Bratislavského kraja, a to je zrejme ďalší dôkaz toho, že stranícke centrály majú bližšie k Národnej rade (NR) SR ako samotné regióny," uviedol predseda petičného výboru Michal Kaliňák.



Na to, aby sa petíciou zaoberal parlament, potrebujú vyzbierať minimálne 100.000 podpisov. "Predpokladáme, že ich budeme mať niekedy na jeseň, teda v čase, keď sa strany budú pripravovať na marcové parlamentné voľby, s tým, aby si uvedomili, že Slovensko chce parlament regiónov. Zároveň je to signál, aby sa strany začali pripravovať na ďalšie parlamentné voľby, ktoré kedykoľvek prídu, aby si mohli zostaviť svoju vlastnú kandidátku na úrovni každého samosprávneho kraja," vysvetlil Kaliňák.



Česká republika má podľa jeho slov 14 volebných obvodov, Poľská republika 41 volebných obvodov, Maďarská republika má 106 jednomandátových volebných obvodov. "Sme jediná krajina, ktorá má takýto smutný unikát, že má jeden volebný obvod pre celé Slovensko,“ skonštatoval predseda petičného výboru.



"Ľudia, ktorí sú delegovaní do Národnej rady SR, majú naozaj ďaleko k občanom z regiónov. Napríklad z Košického kraja máme v zastúpení len 12 poslancov, čiže je to dosť veľká anonymita," doplnila starostka košickej mestskej časti Nad Jazerom Lenka Kovačevičová, ktorá je zároveň mestskou a krajskou poslankyňou.



"Ak by sa volilo v jednotlivých krajoch osobitne, v parlamente by sme mali zástupcov z nášho regiónu, ktorí poznajú jeho silné a slabé stránky," povedal starosta obce Nižná Voľa v okrese Bardejov Marcel Kaščák.



"Keď budeme môcť voliť poslancov Národnej rady v krajoch, vieme presne, kto nás zastupuje a ako úspešne presadzuje to, čo náš región potrebuje. Preto adresná voľba poslancov je aj skutočná kontrola odvedenej práce v Bratislave," dodal starosta obce Veľké Revištia v okrese Sobrance a poslanec Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja (KSK) Matin Hrunka.



Iniciátormi občianskej petície sú politológ a odborník na samosprávu Michal Kaliňák, starosta obce Veľké Revištia Martin Hrunka a lekár Patrik Palacka.