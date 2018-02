Warholovo múzeum má problém, kurátor si nárokuje jeden z obrazov

Na vážnosť situácie upozornil aj predseda Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubjak.

Medzilaborce 5. februára (TASR) – Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach sprevádzajú problémy. Súvisia s obrazom jeho najstaršieho brata Paula – Veľké kuracie korzo.



Problém nastal vtedy, keď si dielo z múzea vzal jeho súčasný dlhoročný kurátor a zakladateľ tejto inštitúcie Michal Bycko. Riaditeľka MMUAW naňho preto podala trestné oznámenie. Bycko však tvrdí, že obraz je jeho. "Je to doložený môj majetok, ktorý som dostal od neho (Paula Warholu, pozn. TASR). Je to potvrdené aj troma listami zo Spojených štátov amerických, ktoré riaditeľka neakceptovala," uviedol pre TASR. Podľa jeho slov na začiatku fungovania múzea ktosi zaevidoval do prírastkovej knihy aj toto plátno. "Ako zdroj nadobudnutia je v nej uvedený dar, lenže k tomu neexistuje v múzeu žiaden doklad. Ja ho mám," povedal na svoju obranu. Bycko považuje celú situáciu za útok voči jeho osobe.



Riaditeľka MMUAW Ľudmila Štecová pre TASR povedala, že trestné oznámenie podali v tejto súvislosti po niekoľkých písomných výzvach adresovaných Byckovi, aby tento obraz do múzea vrátil, pretože je súčasťou zbierkového fondu, a nie je v jej kompetencii ho z neho vyradiť. "Tento proces je naozaj veľmi komplikovaný, preveruje sa a je dlhodobý," poznamenala. Podľa jej slov sa momentálne vyhodnocuje na základe materiálov, ktoré kurátor doteraz predložil. Štecová uviedla, že listom oslovili aj americkú stranu, odpoveď zatiaľ nedostali.



Na vážnosť situácie upozornil aj predseda Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach Martin Cubjak. "Tak z našej, ako aj zo strany rodiny A. Warhola je veľký nepokoj, že takáto situácia vznikla," uviedol pre TASR. Potvrdil, že Bycko disponuje všetkou potrebnou dokumentáciou ohľadom vlastníctva spomínaného obrazu. "Po jej preskúmaní sme situáciu vyhodnotili tak, že sa jednoznačne deje absolútna krivda voči nemu," skonštatoval.



Podstatnú časť diel v medzilaborskom múzeu tvoria podľa Cubjaka tie od súkromných zberateľov. "Je to takmer 80 percent," spresnil. Niektorí však podľa jeho ďalších slov avizovali, že pokiaľ sa situácia neupokojí, svoje diela z múzea vezmú. "Zatiaľ sa mi ich podarilo upokojiť tým, že máme prísľub zo strany prešovskej župy, že bude promptne riešiť túto situáciu smerom k spokojnosti umeleckej obce, čiže veríme, že sa rozhodnú múdro a doktor Bycko bude očistený v tejto kauze," zdôraznil. Podobne totiž môže spraviť podľa neho aj rodina A. Warhola.



"Oficiálne nás k tomu neoslovili žiadni majitelia," uviedla v tejto súvislosti Štecová. Nevidí na to ani reálny dôvod. Múzeum podľa jej slov vyvinie najväčšie úsilie, aby k niečomu podobnému, teda odobratiu obrazov, nedošlo.



Cubjak upozornil na to, že medzilaborské múzeum je jedno z dvoch na svete, ktoré má v názve svetovú značku Andy Warhol. "Veľmi citlivo sa vníma akákoľvek degradácia alebo práca s touto značkou," podotkol. Za určitých okolností by mohlo dôjsť aj k jej odobratiu. "Čo by bolo veľké nešťastie, keďže múzeum Andyho Warhola nie je ani v Paríži, ani v Londýne, ani v Bruseli, ale práve na Slovensku a ako jediné v Európe," doplnil.



O situácii v múzeu je informovaný aj Prešovský samosprávny kraj (PSK). "Trestné oznámenie na konanie kurátora, ktorý bez súhlasu riaditeľa, na základe svojho rozhodnutia vyviezol dielo, ktorého vlastníctvo je momentálne sporné, je v súlade s postojom Úradu PSK k tejto veci. Povinnosťou riaditeľa je chrániť záujmy organizácie. Konanie riaditeľky a časovú postupnosť krokov, ktoré podnikla v tejto veci však nepovažujeme za správne, úrad sa aj týmto zaoberá," informovala Marta Sibalová z tlačového oddelenia PSK. Podľa nej im záleží na tom, aby bola vec čo najskôr objasnená bez akýchkoľvek pochybností.