WinterJazzFest v Trnave bude mať februárové a marcové pokračovanie

Trnava 15. januára (TASR) – Štvrtý ročník zimného džezového festivalu Winter JazzFest Trnava 2019 ponúkne divákom a poslucháčom dvojnásobnú nádielku muziky. Je rozdelený do dvoch večerov 8. februára a 8. marca. Podujatie organizujú agentúra Bemykey Music a Trnavská hudobná spoločnosť, ktoré ním nadväzujú na letný úspešný festival Trnavský Jazzyk.



"Prvý festivalový večer otvorí Slovenka, ktorej korene siahajú Afriky, Anabela Mollová. Mladú speváčku si ľudia pamätajú z TV šou Hlas Česko Slovenska 2014. Na festivale sa predstaví so svojou kapelou," informoval riaditeľ festivalu Michal Bugala. Potom sa predstaví nový projekt slovenských hudobníkov zoskupených okolo multižánrového huslistu Jána Berkyho Mrenicu Gypsy Jazz SK, ktorý sa prezentuje hudbou inšpirovanou v noblesnom štýle á la Django Reinhardt.



"Spolu s Marcom Pillom, Jánom Rigom a mnou uvedú program nabitý inštrumentálnou virtuozitou a silnými emóciami," uviedol Bugala, ktorý je aktívny gitarista v mnohých formáciách. Februárový festivalový večer uzatvorí formácia slovenského basgitaristu Juraj Griglák Company s holandským bubeníkom Yoranom Vroom, českým trubkárom Miroslavom Hloucalom a klaviristom Eugenom Vizvárym.



V marcovom pokračovaní festivalu sa najskôr predstaví 12-členné zoskupenie Miloš Bihary Jazz Funk Brothers Orchestra. "Je to projekt uznávaného mladého talentovaného Trnavčana, ktorý je ako sólista držiteľom viacerých hudobných ocenení," poznamenal riaditeľ festivalu. Vrcholom bude koncert Marko Churnchetz Trio. "Snažíme sa každým ročníkom posúvať umeleckú úroveň Winter JazzFestu Trnava vyššie, a preto sa veľmi teším, že si môj konškolák z akadémie v Grazi, slovinský klavirista Marko Črnčec žijúci v USA, zvolil Trnavu ako jednu zo zastávok v rámci európskeho turné so svojimi spoluhráčmi svetovej extratriedy," dodal Bugala. Trio dopĺňajú bubeník Kweku Sumbry, kontrabasista Joe Sanders a americký spevák Jonathan Hoard nominovaný na cenu Grammy 2016 za najlepšiu rapovú skladbu.



Podujatie sa uskutoční v kultúrnom centre Malý Berlín s finančnou podporou mesta Trnava.