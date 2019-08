Z 50 vtáčích búdok v Bratislave vyletelo túto sezónu 204 mláďat

Mesto Bratislava poskytlo 50 vtáčích búdok občianskemu združeniu Ochrana dravcov na Slovensku v rámci projektu osádzania vtáčích búdok na území hlavného mesta.

Bratislava 4. augusta (TASR) – Z 50 vtáčích búdok, ktoré hlavné mesto poskytlo organizácii Ochrana dravcov na Slovensku, vyletelo túto sezónu až 204 mláďat. Minulú sezónu to bolo 33 mláďat. TASR o tom informoval bratislavský magistrát s tým, že projekt vtáčích búdok v chránenom vtáčom území Sysľovské polia tak úspešne pokračuje.



Mesto Bratislava poskytlo 50 vtáčích búdok občianskemu združeniu Ochrana dravcov na Slovensku v rámci projektu osádzania vtáčích búdok na území hlavného mesta. "Búdky sú inštalované v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia. Táto lokalita predstavuje unikátne miesto na Slovensku, nakoľko je jedinou hniezdnou lokalitou pre dva druhy vtáctva u nás – dropa veľkého a sokola červenonohého," priblížil hovorca Bratislavy Peter Bubla. Práve s cieľom zlepšiť hniezdne podmienky pre sokola červenonohého nainštalovali členovia organizácie na jar 2018 v tejto lokalite 50 búdok.



Búdky boli kontrolované približne v desaťdňových intervaloch od polovice mája do konca júla. Túto sezónu v nich zahniezdili štyri druhy vtákov, a to myšiarka ušatá, holub hrivnák, sokol myšiar a sokol červenonohý. "Spolu z búdok vyletelo 204 mláďat, z toho tri mláďatá myšiarky ušatej, dve mláďatá holuba hrivnáka, 195 mláďat sokola myšiara a štyri mláďatá sokola červenonohého," spresnil Bubla.



Pre porovnanie, v minulom roku v búdkach zahniezdili dva druhy vtákov, a to sokol myšiar a sokol červenonohý. Spolu z búdok vyletelo 33 mláďat, z toho 17 mláďat sokola myšiara a 16 mláďat sokola červenonohého. Podľa správy z monitoringu vtáčích búdok, ktorú hlavnému mestu predložila organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, mala na výraznú obsadenosť búdok, následnú produktivitu, ako aj vysokú hniezdnu úspešnosť vplyv najmä tohtoročná vysoká početnosť hraboša poľného. Tento fakt sa prejavil aj na dlhšej hniezdnej sezóne a na jej skorom nástupe.