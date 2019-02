Z 5,5 miliónového rozpočtu Lamača pôjde najviac na vzdelávanie

Do oblasti prostredie pre život, do ktorého sú zahrnuté i starostlivosť o verejnú zeleň a letná údržba, je alokovaných 153.694 eur (v porovnaní s rokom 2018 je to o 59.060 eur viac).

Bratislava 7. februára (TASR) – Bratislavský Lamač bude v roku 2019 hospodáriť s historicky najvyššími príjmami. Mestská časť by mala mať k dispozícii zdroje vo výške 5.559.367 eur, čo je o 1.402.207 eur viac než očakávané príjmy pri tvorbe rozpočtu na rok 2018. Naplánované výdavky na tento rok sú vo výške 5.398.328 eur, takže hospodárenie by malo vytvoriť prebytok 161.039 eur. Návrh rozpočtu schválili na štvrtkovom rokovaní poslanci mestskej časti.



Najviac výdavkov pôjde do oblasti vzdelávania. Na zabezpečenie chodu školy a škôlky pôjde z príjmov 2.126.078 eur, teda približne 40 percent všetkých výdavkov. Druhou najvyššou položkou v rámci výdavkov vo výške 1.583.749 je suma určená na interné služby. V tomto prípade ide o vôbec najvyšší nárast alokovanej sumy, medziročne rastie o 498.738 eur. Tento program zahŕňa náklady na správu majetku mestskej časti a zvereného majetku hlavného mesta do správy mestskej časti. V rámci kapitálových výdavkov tento program ráta s pokračujúcou rekonštrukciou Malokarpatského námestia, rozšírením kapacity základnej školy, prípadne rekonštrukciou nebytových priestorov Kina Lamač.



Na služby občanom má samospráva v rozpočte 175.051 eur (nárast o 76.305 eur), v tomto prípade ide o služby a činnosti miestneho úradu určené na priamy kontakt s občanmi. Novinkou je zavedenie položky 10.000 eur v rámci participatívneho rozpočtu, v ktorom o využití peňazí rozhodnú samotní občania.



Do oblasti prostredie pre život, do ktorého sú zahrnuté i starostlivosť o verejnú zeleň a letná údržba, je alokovaných 153.694 eur (v porovnaní s rokom 2018 je to o 59.060 eur viac). Na starostlivosť o komunikácie je vyčlenených 135.037 eur, v rámci toho je 68.537 eur určených na zimnú údržbu, pričom sa v tejto položke rozpočet zvyšuje o 9500 eur na nákup ekologického posypového materiálu. Povinnosti samosprávy v oblasti sociálnych služieb budú kryté položkou vo výške 134.401 eur, na rozvoj a podporu športu sa ráta so sumou 81.000 eur, na kultúru vrátane podujatí organizovaných samosprávou so sumou 64.533 eur.