Z Bratislavského kraja zatiaľ hlásia pokojné a bezproblémové eurovoľby

Bratislava 25. mája (TASR) - Voľby do Európskeho parlamentu sú v Bratislavskom kraji naďalej pokojné a bez väčších problémov. Pre TASR to potvrdili jednotlivé okresné volebné komisie, ktoré neevidujú žiadne závažné podnety.



V Bratislavskom kraji je spolu 554 volebných okrskov. V Bratislave je to 378, v okrese Malacky 54, v okrese Pezinok 53 a v okrese Senec 69 volebných okrskov. V kraji je zapísaných viac ako 500.000 voličov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h. Zo Slovenska bude zvolených 14 europoslancov na päťročné funkčné obdobie. Voliči si vyberajú z 31 politických subjektov.