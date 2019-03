Z. Čaputová nevyhrala v okrese Skalica iba v najmenšej obci Koválovci

Najväčší podiel mala Čaputová v obci Lopašov, a to 59,16 percenta.

Skalica 18. marca (TASR) - V prvom kole prezidentských volieb vyhrala v 20 z 21 obcí a miest okresu Skalica Zuzana Čaputová. V najmenšej obci okresu, v Koválovci, získal Maroš Šefčovič rovnaký počet hlasov ako Čaputová a delili sa o prvé miesto. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov prvého kola, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Druhé miesto obsadil najčastejšie Šefčovič, a to 12-krát. Šesťkrát bol druhý Marian Kotleba a dvakrát skončil druhý František Mikloško.



Najväčší podiel mala Čaputová v obci Lopašov, a to 59,16 percenta. Nad 50 percent hlasov získala kandidátka aj v obciach Radimov a Prietržka a v mestách Skalica a Gbely.



Šefčovič mal najviac hlasov v obciach Koválovec (32,50 percenta) a Brodské (27,29 percenta), Kotleba uspel najmä v obciach Popudinské Močidľany (20,85 percenta) a Letničie (19,44 percenta). Mikloško skončil druhý v Oreskom (18,85 percenta) a Lopašove (15,70 percenta).



Volebná účasť v okrese Skalica dosiahla 51,12 percenta, najväčšia bola v obciach Lopašov (74,31 percenta), Oreské (74,26 percenta) a Trnovec (63,78 percenta). Najnižšia účasť bola v prihraničnej obci Brodské (42,87 percenta). Okrem nej bola nižšia ako polovičná účasť už iba v obci Kopčany a v mestách Gbely a Holíč.