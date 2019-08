Čaputovú zaujímali v Žilinskom kraji aj doprava a životné prostredie

Úrad ŽSK bol prvým spomedzi slovenských krajov, ktorý prezidentka počas svojho pôsobenia vo funkcii navštívila.

Žilina 15. augusta (TASR) – Sociálna oblasť a dopravná infraštruktúra Žilinského samosprávneho kraj (ŽSK) boli hlavnými témami štvrtkového rokovania prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej. Úrad ŽSK bol prvým spomedzi slovenských krajov, ktorý prezidentka počas svojho pôsobenia vo funkcii navštívila.



„Pani prezidentku zaujímali aj naše aktivity v oblasti životného prostredia a prípravy na klimatické zmeny. Informovali sme ju o tom, akým spôsobom pripravujeme nový územný plán, a akým spôsobom budeme vťahovať občiansku spoločnosť do tých problematických oblastí, týkajúcich sa najmä odpadového hospodárstva,“ uviedla Jurinová.



Ako dodala, s hlavou štátu rozoberali aj problémy v doprave, najmä výstavbu diaľnice D3 a D1. „Prisľúbila nám morálnu podporu v tlaku na vládu, aby sa projekty nezastavovali a pokračovala výstavba,“ doplnila predsedníčka ŽSK.



Podobné témy rozoberal podľa vlastných slov s prezidentkou aj žilinský primátor Peter Fiabáne. Pre mesto Žilina považuje primátor za kľúčové problémy s dopravou. „Pani prezidentku zaujímali otázky životného prostredia, sociálna oblasť. I napriek tomu, že sme sa venovali aj problémom, návšteva pani prezidentky bola ladená skôr pozitívne. Ak štát začne samosprávam viac pomáhať dobrými zákonmi a dôverou voči samosprávam, vidím budúcnosť miest podobných Žiline v dobrom svetle,“ skonštatoval Fiabáne.



Infraštruktúra je podľa prezidentky najväčším problémom nielen žilinského regiónu, ale celého Slovenska. „Žilina a Žilinský kraj sú v podstate križovatkou viacerých infraštrukturálnych projektov, ktoré napriek dlhému obdobiu nie sú dokončené. Budem sa stretávať s predstaviteľmi jednotlivých rezortov a budem sa pýtať na to, kedy si už bude konečne Žilina môcť oddýchnuť od toho obrovského náporu, a kedy Slovensko bude mať prepojený východ so západom,“ zdôraznila hlava štátu.



Dôvodom, že Žilinský kraj sa stal miestom prvej oficiálnej návštevy slovenských krajov, je fakt, že Orava, Kysuce, Liptov sú jej obľúbené dovolenkové destinácie. „Chodíme po celom Slovensku, chcela som pozdraviť predsedníčku ŽSK, je to jedna z mála žien v politike,“ uzavrela prezidentka.