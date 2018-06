Z chátrajúceho OD Lamač má byť nové centrum Karpatia

Bližšie informácie o tom, čo by mali v rámci služieb nové priestory ponúknuť, chce investor oznámiť v dohľadnom čase.

Bratislava 23. júna (TASR) - Do budovy bývalého Obchodného domu Lamač na Hodonínskej ulici by sa mal vrátiť život. Nový vlastník, investičná skupina Dynastion chce už na jeseň začať s komplexnou rekonštrukciou objektu. Výsledkom má byť centrum pod názvom Karpatia, ktoré okrem obchodných prevádzok vytvorí tiež coworkingové prostredie a poskytne i miesto pre komunitný život mladých v Lamači.



„Myšlienku komunitného centra plne podporujeme, pretože práve toto nám tu chýba,“ uviedol vicestarosta Lamača Lukáš Baňacký. Verí, že nový koncept zohľadní aj samotnú lokalitu, v rámci ktorej sa ráta s prepojením Lamača s Dúbravkou a Záhorskou Bystricou pripravovanými cyklotrasami. "Tému cyklodopravy chceme s prevádzkovateľom rozvíjať veľmi intenzívne," avizoval Baňacký.



Bližšie informácie o tom, čo by mali v rámci služieb nové priestory ponúknuť, chce investor oznámiť v dohľadnom čase. „Už teraz však môžeme uistiť, že revitalizácia objektu nebude znamenať výrazný zásah do pôvodného skeletu budovy, objekt sa nebude búrať, rovnako sa nezväčší ani stavebná plocha,“ zdôraznila mediálna zástupkyňa investora Denisa Vološčuková. „Pribudnú však nové vstupy, ktorými sa objekt otvorí okoliu a vonkajšia fasáda sa sčasti presvetlí,“ priblížila.



Revitalizácia sa dotkne aj okolitých plôch. "Objekt bude prístupný pre šoférov, cyklistov aj peších. K dispozícii bude dostatok parkovacích miest," uviedla Vološčuková, ktorá deklarovala, že obyvateľov Lamača chce investor o všetkých krokoch informovať dostatočne vopred.



Obchodný dom pod názvom Prímestské nákupné stredisko Bratislava – Lamač otvorili 26. februára 1988. Obdobie najväčšieho záujmu zažil v 90. rokoch, v novom miléniu už vyťaženosť obchodných priestorov klesala, menšie prevádzky tam však fungovali ešte pred niekoľkými rokmi.